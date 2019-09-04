Черников: Россия готова делиться опытом в сфере безопасности движения

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Россия готова делиться с другими странами имеющимся опытом по обеспечению безопасности дорожного движения, заявил глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников в Женеве на заседании Консультативного совета Глобального целевого фонда ООН по безопасности дорожного движения.

Руководитель Госавтоинспекции МВД России отметил, что Российская Федерация имеет большой опыт в этой сфере. "За Десятилетие действий в области безопасности дорожного движения, которое было объявлено на Первой всемирной министерской конференции в Москве в 2009 году, мы смогли снизить число погибших людей в ДТП на российских дорогах в два раза", - сообщил Михаил Черников.

Участники заседания обсудили пять пилотных проектов, которые уже профинансированы из средств Фонда. Это проекты, направленные на оказание помощи странам с низким уровнем доходов населения в повышении безопасности дорожного движения, включая помощь в разработке соответствующего законодательства, планирование и строительство пешеходной инфраструктуры.

Михаил Черников в своем выступлении заявил, что социальные проекты, финансируемые фондом, должны быть направлены, прежде всего, на снижение основных факторов, влияющих на уровень смертности на дорогах, — превышение скорости, вождение в нетрезвом состоянии, игнорирование средств пассивной безопасности, детских удерживающих устройств, ремней безопасности, мотошлемов.

Также глава российской Госавтоинспекции отметил, что такие проекты необходимо реализовывать в первую очередь в странах с высоким уровнем смертности в ДТП, используя при этом опыт стран-лидеров в обеспечении безопасности дорожного движения.

"Российская Федерация одной из первых внесла средства в фонд и заинтересована в том, чтобы деньги, предусмотренные на реализацию проектов, расходовались максимально эффективно", — подчеркнул Михаил Черников.

Руководитель ГУОБДД МВД России возглавлял российскую делегацию в отсутствие первого заместителя министра внутренних дел России Александра Горового, который в прошлом году был избран представителем 53-х государств- членов Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) в Консультативном совете Глобального целевого фонда ООН по безопасности дорожного движения.

Консультативный совет является главным органом, определяющим приоритетные направления деятельности Фонда, который призван оказывать техническое содействие государствам в повышении дорожной безопасности.

Деятельность фонда сконцентрирована на пяти аспектах: управление дорожным движением, безопасность водителя, транспортного средства, дороги, а также эффективная ликвидация последствий ДТП.