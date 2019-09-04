В Подмосковье откроют семь новых медучреждений

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. В Московской области в ближайшие семь месяцев появятся семь медицинских учреждений, строительство которых осуществляется за счет внебюджетных средств, сообщил телеканал "360".
По словам министра жилищной политики Московской области Инны Федотовой, новые медучреждения появятся в Долгопрудном, Красногорске и Мытищах.
"В декабре 2019 года запланировано открытие медицинских учреждений в Долгопрудном, Красногорске и двух – в Мытищах. В первой половине 2020 года начнут работу еще две поликлиники в Красногорске на тысячу посещений в смену и одна в Ленинском городском округе на 450", — отметила Инна Федотова.
В мае и июне медицинские центры заработали в Красногорске и Воскресенском районе.
Планируется открытие в декабре поликлиники в Долгопрудном на 300 посещений в смену, двух кабинетов врачей общей практики в Мытищах, а также амбулатории в Красногорске.