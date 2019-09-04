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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Подмосковье откроют семь новых медучреждений

18:50 04.09.2019
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© РИА Новости / Владимир АстапковичОперационное оборудование в лечебно-диагностическом корпусе одного из медицинских центров
Операционное оборудование в лечебно-диагностическом корпусе одного из медицинских центров
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. В Московской области в ближайшие семь месяцев появятся семь медицинских учреждений, строительство которых осуществляется за счет внебюджетных средств, сообщил телеканал "360".
По словам министра жилищной политики Московской области Инны Федотовой, новые медучреждения появятся в Долгопрудном, Красногорске и Мытищах.
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"В декабре 2019 года запланировано открытие медицинских учреждений в Долгопрудном, Красногорске и двух – в Мытищах. В первой половине 2020 года начнут работу еще две поликлиники в Красногорске на тысячу посещений в смену и одна в Ленинском городском округе на 450", — отметила Инна Федотова.
В мае и июне медицинские центры заработали в Красногорске и Воскресенском районе.
Планируется открытие в декабре поликлиники в Долгопрудном на 300 посещений в смену, двух кабинетов врачей общей практики в Мытищах, а также амбулатории в Красногорске.
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Новости ПодмосковьяИнна ФедотоваМосковская область
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