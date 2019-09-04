Заворотнюк отказалась говорить о здоровье

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Актриса Анастасия Заворотнюк впервые пообщалась с журналистами после того, как появились слухи о ее онкологическом заболевании. Об этом Актриса Анастасия Заворотнюк впервые пообщалась с журналистами после того, как появились слухи о ее онкологическом заболевании. Об этом сообщает "КП-Екатеринбург".

Артистка оставила вопрос о проблемах со здоровьем без ответа. Вместе с тем она подтвердила, что не в состоянии участвовать ни в каких мероприятиях.

Издание пишет, что голос Заворотонюк по телефону звучал "хрипло, как у очень больного человека".

Ранее СМИ сообщили, что после рождения третьего ребенка у актрисы обнаружили рак мозга. Она отменила спектакли в театре и перестала публиковать новые фотографии в социальных сетях, что насторожило поклонников. Однако концертный директор артистки Стас Христов опроверг эти слухи.