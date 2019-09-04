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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

В Циндао открылся Китайский конкурс по робототехнике

17:38 04.09.2019
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© РИА Новости / Ирина НехорошкинаКитайский город Циндао
Китайский город Циндао
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
МОСКВА, 4 сен - Проект "Россия-Китай: главное". Китайский конкурс по робототехнике 2019 (CHINA ROBOT COMPETITION) стартовал на днях на стадионе "Чжичуан" района Цзимо города Циндао. Организаторами мероприятия выступили Китайская ассоциация автоматизации и администрация района Цзимо. Это самый авторитетный конкурс в сфере робототехники в Китае.
Он также является одной из важных платформ для обменов информацией о производственных технологиях искусственного интеллекта и обмена опытом между высококвалифицированными специалистами страны. Помимо самого конкурса, пройдут научные симпозиумы и научно-популярные мероприятия, которые призваны ознакомить широкую общественность, особенно подростков, с передовыми научными знаниями в области робототехники, стимулировать их интерес и готовить специалистов в этой области.
В этом году конкурс проводится уже в 20-й раз.
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Россия-Китай: ГлавноеЦиндао
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