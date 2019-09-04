В Циндао открылся Китайский конкурс по робототехнике

Он также является одной из важных платформ для обменов информацией о производственных технологиях искусственного интеллекта и обмена опытом между высококвалифицированными специалистами страны. Помимо самого конкурса, пройдут научные симпозиумы и научно-популярные мероприятия, которые призваны ознакомить широкую общественность, особенно подростков, с передовыми научными знаниями в области робототехники, стимулировать их интерес и готовить специалистов в этой области.