В Циндао открылся Китайский конкурс по робототехнике

МОСКВА, 4 сен - Проект "Россия-Китай: главное". Китайский конкурс по робототехнике 2019 (CHINA ROBOT COMPETITION) стартовал на днях на стадионе "Чжичуан" района Цзимо города Циндао. Организаторами мероприятия выступили Китайская ассоциация автоматизации и администрация района Цзимо. Это самый авторитетный конкурс в сфере робототехники в Китае.
Он также является одной из важных платформ для обменов информацией о производственных технологиях искусственного интеллекта и обмена опытом между высококвалифицированными специалистами страны. Помимо самого конкурса, пройдут научные симпозиумы и научно-популярные мероприятия, которые призваны ознакомить широкую общественность, особенно подростков, с передовыми научными знаниями в области робототехники, стимулировать их интерес и готовить специалистов в этой области.
В этом году конкурс проводится уже в 20-й раз.