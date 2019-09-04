На севере Москвы около 120 человек эвакуировали из здания из-за пожара

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Порядка 120 человек эвакуировали из административного здания на севере Москвы после возгорания утеплителя, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Возгорание утеплителя произошло с наружной стороны здания "Имспецстрой" по адресу: 1-й Магистральный тупик дом 11/2, строение 1", - сказал собеседник агентства.

По его словам, возгорание удалось оперативно ликвидировать, люди не пострадали. В целях безопасности из здания были выведены 120 человек.