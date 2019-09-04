МИД Украины прокомментировал предложение об особом статусе отношений с ЕС

КИЕВ, 4 сен – РИА Новости. Стратегической целью Украины является полноценное членство в ЕС, ради чего Киев активно работает, заявила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко в ответ на предложение президента Словении Борута Пахора наделить Украину и Турцию специальным статусом отношений с Евросоюзом.

Парламент Украины в феврале принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.