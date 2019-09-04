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РИА Новости

МИД Украины прокомментировал предложение об особом статусе отношений с ЕС

17:19 04.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГосударственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 4 сен – РИА Новости. Стратегической целью Украины является полноценное членство в ЕС, ради чего Киев активно работает, заявила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко в ответ на предложение президента Словении Борута Пахора наделить Украину и Турцию специальным статусом отношений с Евросоюзом.
"Стратегическая цель Украины - это полноценное членство в ЕС, которое также закреплено в конституции нашего государства. Это цивилизационный выбор украинского народа, ради которого мы продолжаем активно работать, в частности, в рамках реализации соглашения об ассоциации с ЕС", - приводит слова Зеленко пресс-служба в Facebook.
Парламент Украины в феврале принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.
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