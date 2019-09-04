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РИА Новости
Восточный экономический форум

Путин дал два месяца на доработку проекта нацпрограммы по развитию ДФО

17:01 04.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на заседании президиума Госсовета по вопросу "О национальной программе развития Дальнего Востока"
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании президиума Госсовета по вопросу О национальной программе развития Дальнего Востока
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил участникам заседания президиума Госсовета в течение двух месяцев доработать проект нацпрограммы по развитию Дальнего Востока, сообщили участники заседания.
"Сегодня обсуждался проект национальной программы по развитию Дальнего Востока, губернаторы высказывали свои мнения по поводу этой программы, делали дополнительные предложения", - рассказал по итогам заседания временно исполняющий обязанности главы Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Как отметил руководитель региона, его собственный доклад был посвящен тому, как в области решаются вопросы в сфере жилья и транспорта. Он уточнил, что совместно с министерством транспорта РФ была решена проблема транспортной доступности Сахалина - в регион вернулся "Аэрофлот", были обеспечены необходимые для развития территории объемы перевозок.
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В числе ключевых нерешенных проблем, стоящих сейчас перед областью, Лимаренко назвал 180 тысяч квадратных метров аварийного жилья, оставшегося после нефтегорского землетрясения 1995 года.
"Я обратился к Владимиру Владимировичу за поддержкой и помощью... Двадцать четыре года люди живут в этом жилье - фактически, целое поколение людей. Это проблема, которую нужно решать, это вопрос справедливости. И Владимир Владимирович обещал поддержать и помочь нам", - отметил врио главы региона.
Еще одной проблемной точкой он назвал стоимость бензина на Сахалине, которая превышает показатели не только в других субъектах дальневосточного региона, но и в других регионах страны.
"Конечно, правительство Сахалинской области должно находить в себе силы и организовывать работу таким образом, чтобы решать все эти вопросы. Но мы считаем, что мы должны системные проблемы решать совместно. Проблемы обозначены были, даны поручения их решать, и к нам приедет комиссия, которая поможет решить наши проблемы", - добавил Лимаренко.
В свою очередь, врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов рассказал, что большой блок в нацпрограмме развития Дальнего Востока посвящен именно Забайкалью. В нем предусмотрен целый ряд решений в области экономики, социальной сферы и развития инфраструктуры, уточнил он.
"Здесь и ключевые наши экономические приоритеты, разработка наиболее важных и крупных месторождений, освоение наших залежных земель, более эффективное включение лесного фонда, деревопереработка, развитие нашего транспортного потенциала, развитие магистральной инфраструктуры, приведение в нормальное состояние электрической энергии, интернета, мобильной связи, телевизионного вещания на территории Забайкальского края", - пояснил Осипов.
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По его словам, в ходе заседания поднимались и отдельные вопросы, например, о том, что по проекту "Безопасные и качественные автодороги" регион не выходит на общероссийские показатели по приведению дорог к нормативному состоянию. "У нас будет недостаточное количество автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием и не будет приведен запланированный 51% дорог в нормальное состояние. Поэтому президентом сегодня рассмотрено и положительно решено дополнительное выделение финансирования для нашего края, предусматривающее гораздо большие объемы от первоначально запланированных дорожных работ", - рассказал врио главы Забайкалья.
Он сообщил, что аналогичные решения были приняты в вопросе приведения в нормальное состояние объектов здравоохранения и ликвидации ветхого и аварийного жилья. Руководитель субъекта подтвердил, что обсуждались и вопросы модернизации необходимой гидротехнической инфраструктуры для борьбы с ущербом от наводнений, которые нередки в Забайкалье. Рассматривался и вопрос проведения мелиоративных и гидротехнических мероприятий после недавних наводнений - строительство дамб, углубление русел рек, добавил он.
"Программа предусматривает целый ряд важных решений. Президент, рассмотрев программу и услышав ряд замечаний к ней, предложил в течение двух месяцев ее доработать, окончательно определиться с источниками финансирования и начинать реализацию", - сообщил Осипов.
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Восточный экономический форумВалерий ЛимаренкоАэрофлотМинистерство транспорта РФСахалинВладимир ПутинДальневосточный ФОВладивостокЗабайкальский крайРоссияОбщество
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