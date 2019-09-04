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РИА Новости
Теплоснабжение

"Т Плюс" модернизирует систему теплоснабжения в 30 городах за два года

16:50 04.09.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПуско-наладочные работы в новой газовой котельной
Пуско-наладочные работы в новой газовой котельной
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Группа "Т Плюс" в ближайшие два года планирует модернизировать систему теплоснабжения путем концессий или "альткотельных" в 30 городах присутствия, сообщил председатель правления ПАО "Т Плюс" Андрей Вагнер в ходе круглого стола "ЖКХ и городская среда. Эффективные инвестиции" на Восточном экономическом форуме.

"В ближайшие два года мы планируем подписать концессии или, что предпочтительнее, соглашения об "альткотельной" еще в 30 наших городах. Для успешной реализации этих проектов потребуется не только наш вклад, а также законодательная поддержка и содействие разного уровня властей", - отметил глава "Т Плюс", слова которого приводятся в сообщении компании.

Вагнер также подчеркнул, что энергохолдинг системно занимается заменой теплосетей и реализацией других инвестпроектов. В частности, за 2019-2020 годы компания завершит программу установки приборов учета и полностью реконструирует с переводом на автоматизацию все центральные тепловые пункты, стоимости этих программ составляют примерно по 4 миллиарда рублей.
Группа "Т Плюс" работает в 16 регионах РФ. В состав компании входят 62 электростанции, среди которых 54 ТЭЦ, три ГРЭС, две ГЭС и три СЭС. Суммарная электрическая мощность электростанций - 15,5 ГВт, тепловая - 55 тысяч Гкал.ч. "Т Плюс" занимает около 8% на рынке теплоснабжения РФ.
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ТеплоснабжениеТ ПлюсЭкономика
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