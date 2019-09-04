"Т Плюс" модернизирует систему теплоснабжения в 30 городах за два года

"В ближайшие два года мы планируем подписать концессии или, что предпочтительнее, соглашения об "альткотельной" еще в 30 наших городах. Для успешной реализации этих проектов потребуется не только наш вклад, а также законодательная поддержка и содействие разного уровня властей", - отметил глава "Т Плюс", слова которого приводятся в сообщении компании.