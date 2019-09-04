В Сочи арестовали лишенного прав водителя после ДТП с машиной скорой помощи

СОЧИ, 4 сен – РИА Новости. Суд арестовал лишенного прав водителя на трое суток и назначил 150 часов обязательных работ после устроенного им ДТП с машиной скорой помощи, перевозившей пациента, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что авария произошла утром в среду в Центральном районе Сочи. По предварительным данным, в скорую помощь врезался легковой автомобиль Datsun, за рулем которого был водитель 1984 года рождения. При этом карета скорой помощи ехала со включенными проблесковыми маячками с пациентом в салоне автомобиля. При этом выяснилось, что виновник аварии за три месяца до этого был лишен водительских прав.

"В отношении водителя-нарушителя был составлен административный материал по статье "управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством", судом было принято решение о назначении ему наказания в виде 150 часов обязательных работ. Кроме того за уклонение от исполнения административного наказания, за несвоевременную оплату штрафов суд вынес решение об административном аресте на трое суток", - говорится в сообщении.