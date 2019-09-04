Представителем правительства Украины в Раде назначили Ирину Верещук

"Перешли к последнему пункту повестки дня - назначение представителя кабмина в Верховной раде. Ей стала нардеп от "Слуги народа" (неожиданно!) Ирина Верещук", - написал на своей странице в Facebook Гончаренко, который присутствовал на заседании кабмина.