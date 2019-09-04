Представителем правительства Украины в Раде назначили Ирину Верещук

КИЕВ, 4 сен - РИА Новости. Представителем кабмина Украины в Верховной раде назначена депутат пропрезидентской партии "Слуга народа" Ирина Верещук, сообщил депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
"Перешли к последнему пункту повестки дня - назначение представителя кабмина в Верховной раде. Ей стала нардеп от "Слуги народа" (неожиданно!) Ирина Верещук", - написал на своей странице в Facebook Гончаренко, который присутствовал на заседании кабмина.
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Верховная рада Украины 29 августа утвердила новый состав кабмина, предложенный премьером Алексеем Гончаруком. Такое решение поддержал 281 депутат при необходимом минимуме в 226.
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