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РИА Новости

Представителем правительства Украины в Раде назначили Ирину Верещук

15:24 04.09.2019 (обновлено: 16:12 04.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 4 сен - РИА Новости. Представителем кабмина Украины в Верховной раде назначена депутат пропрезидентской партии "Слуга народа" Ирина Верещук, сообщил депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
"Перешли к последнему пункту повестки дня - назначение представителя кабмина в Верховной раде. Ей стала нардеп от "Слуги народа" (неожиданно!) Ирина Верещук", - написал на своей странице в Facebook Гончаренко, который присутствовал на заседании кабмина.
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Ирина ВерещукАлексей ГончаренкоВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
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