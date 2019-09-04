США изучат идею о предоставлении кредитной линии Ирану для сохранения СВПД

"Что касается вопроса по идее Макрона, я думаю, что правительство США изучает это. Но, как я сказал, наша политика заключается в поддержании максимального давления на Иран… Вопрос кредитной линии изучается, и на данный момент никаких других комментариев нет", - заявил Сондлэнд, отвечая на вопрос журналистов в ходе телефонного брифинга.