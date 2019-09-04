США изучат идею о предоставлении кредитной линии Ирану для сохранения СВПД

БРЮССЕЛЬ, 4 сен - РИА Новости. США изучают предложение президента Франции Эммануэля Макрона о предоставлении кредитной линии Ирану, обеспеченной поставками нефти, но решения пока нет, заявил в среду журналистам американский постпред при ЕС Гордон Сондлэнд.
Ранее сообщалось, что руководству Франции пока не удалось убедить американские власти дать согласие на то, чтобы Ирану была предоставлена кредитная линия в размере 15 миллиардов долларов.
"Что касается вопроса по идее Макрона, я думаю, что правительство США изучает это. Но, как я сказал, наша политика заключается в поддержании максимального давления на Иран… Вопрос кредитной линии изучается, и на данный момент никаких других комментариев нет", - заявил Сондлэнд, отвечая на вопрос журналистов в ходе телефонного брифинга.
В среду замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что возврат к реализации ядерной сделки зависит от предоставления Ирану кредитной линии на 15 миллиардов долларов до конца года.