Автомобиль силовиков подорвался у линии соприкосновения, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 4 сен - РИА Новости. Автомобиль "Урал" украинских силовиков подорвался у линии соприкосновения в районе населенного пункта Троицкое в Донбассе, сообщил на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Ранее в ЛНР заявляли, что украинские силовики не обозначают специальными знаками о минной опасности заминированные участки у линии соприкосновения в Донбассе.
"Вчера вечером в районе населённого пункта Троицкое автомобиль "Урал" 59 отдельной мотопехотной бригады вооруженных формирований Украины, прибывшей на замену 30 отдельной механизированной бригады, подорвался на мине, установленной их предшественниками", - рассказал Филипоненко.
По данным Народной милиции ЛНР, двое украинских военнослужащих получили ранения.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru