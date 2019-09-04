СМИ: в Нигерии атаковали офисы и магазины южноафриканских компаний

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Злоумышленники атаковали офисы и магазины южноафриканских компаний в Нигерии вечером во вторник в ответ на насилие в ЮАР, сообщает нигерийское издание Злоумышленники атаковали офисы и магазины южноафриканских компаний в Нигерии вечером во вторник в ответ на насилие в ЮАР, сообщает нигерийское издание Premium Times

Ранее МИД Нигерии сообщил, что глава ведомства Джефри Оньеама вызвал верховного комиссара (посла) ЮАР в стране из-за нападений на нигерийцев в Южно-Африканской Республике. В свою очередь, официальный представитель президента Нигерии Гарба Шеху в своем Twitter написал, что нигерийский лидер Мохаммаду Бухари направил спецпосланника к президенту ЮАР Сирилу Рамафосе, чтобы он "сообщил о своих опасениях" и обсудил эту ситуацию. Он должен прибыть в Преторию 5 сентября.

По данным газеты, неизвестные подожгли офис южноафриканской телекоммуникационной компании MTN в городе Ибадан, административном центре штата Ойо на юго-западе Нигерии. Инцидент произошел около 21.00 по местному времени (23.00 мск). MTN является крупнейшим мобильным оператором в Нигерии.

Как отмечает издание, атаки на различные компании ЮАР произошли во вторник в разных частях страны. В частности, подвергся нападению розничный магазин Shoprite в Ибадане. При нападении на Shoprite в городе Лагос на юго-западе Нигерии был подожжен автомобиль полиции, одного человека застрелили.

Местная газета Daily Post добавляет, что присутствие сил безопасности было увеличено в некоторых торговых центрах Лагоса. Подобные меры также были приняты в главном офисе MTN в Икойи в окрестностях Лагоса.

Федеральное правительство Нигерии призвало граждан страны прекратить нападения.