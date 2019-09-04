Глава Якутии предложил направлять в ФНБ часть нефтегазовых доходов ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Часть доходов от продажи нефти и газа на Дальнем Востоке можно направлять в Фонд национального благосостояния для реализации нацпроектов по закреплению населения на востоке России, сообщил на заседании Госсовета в рамках ВЭФ глава Якутии Айсен Николаев.

"Создание условий для привлечения и закрепления населения требует ресурсного обеспечения. В этих целях мы предлагаем в качестве одного из источников финансирования национальных программ часть нефтегазовых доходов, формируемых на территории Дальнего Востока, направлять по бюджетному правилу в Фонд национального благосостояния", - сказал Николаев.