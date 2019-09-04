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РИА Новости
Республика Саха (Якутия)

Глава Якутии предложил направлять в ФНБ часть нефтегазовых доходов ДФО

13:55 04.09.2019 (обновлено: 15:59 04.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава Республики Саха Айсен Николаев
Глава Республики Саха Айсен Николаев
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Глава Республики Саха Айсен Николаев. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Часть доходов от продажи нефти и газа на Дальнем Востоке можно направлять в Фонд национального благосостояния для реализации нацпроектов по закреплению населения на востоке России, сообщил на заседании Госсовета в рамках ВЭФ глава Якутии Айсен Николаев.
Заседание президиума Госсовета по вопросу национальной программы развития Дальнего Востока проводит российский президент Владимир Путин.
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов
13:49Восточный экономический форум
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"Создание условий для привлечения и закрепления населения требует ресурсного обеспечения. В этих целях мы предлагаем в качестве одного из источников финансирования национальных программ часть нефтегазовых доходов, формируемых на территории Дальнего Востока, направлять по бюджетному правилу в Фонд национального благосостояния", - сказал Николаев.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.
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Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевЯкутияЭкономика
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