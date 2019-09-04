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РИА Новости
Восточный экономический форум

Глава Минвостока предложил новую систему подсчета субсидий для регионов ДФО

13:49 04.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМинистр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов на заседании президиума Госсовета на ВЭФ предложил внести поправки в закон, чтобы рассчитывать размер субсидий для регионов Дальневосточного федерального округа, исходя из индекса их расходов.
Заседание президиума Госсовета по вопросу национальной программы развития Дальнего Востока проводит российский президент Владимир Путин.
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"Владимир Владимирович, у нас предложение. Есть документ, который это регламентирует. Постановление Правительства РФ № 999 от 30 сентября 2014 года. Давайте внесем изменения в пункт 4 и установим обязательное требование при определении размера субсидий из федерального бюджета для регионов ДФО применять индекс бюджетных расходов", - обратился Козлов на госсовете к Путину.
"Все присутствующие здесь понимают, что это нужно. Даже не столько в вопросе завершения работы по приоритизации Дальнего Востока в государственных программах, сколько для того, чтобы каждый раз не доказывать, что Дальний Восток – не Москва", - отметил министр.
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