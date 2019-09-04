Глава Минвостока предложил новую систему подсчета субсидий для регионов ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов на заседании президиума Госсовета на ВЭФ предложил внести поправки в закон, чтобы рассчитывать размер субсидий для регионов Дальневосточного федерального округа, исходя из индекса их расходов.

Заседание президиума Госсовета по вопросу национальной программы развития Дальнего Востока проводит российский президент Владимир Путин.

"Владимир Владимирович, у нас предложение. Есть документ, который это регламентирует. Постановление Правительства РФ № 999 от 30 сентября 2014 года. Давайте внесем изменения в пункт 4 и установим обязательное требование при определении размера субсидий из федерального бюджета для регионов ДФО применять индекс бюджетных расходов", - обратился Козлов на госсовете к Путину.