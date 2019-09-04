СК завел дело после гибели пятилетней девочки в Турции

По предварительным данным, днем 3 сентября девочка утонула, купаясь в бассейне одного из отелей поселка Окурджалара в Турции. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.

"Следственными органами СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу по факту гибели пятилетней гражданки РФ, которая вместе с мамой находилась на отдыхе в Турецкой Республике, возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "причинение смерти по неосторожности", - говорится в сообщении.