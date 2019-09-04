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РИА Новости

СК завел дело после гибели пятилетней девочки в Турции

13:46 04.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкТабличка на здании Следственного комитета РФ в Москве
Табличка на здании Следственного комитета РФ в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Табличка на здании Следственного комитета РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Российские следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели 5-летней девочки в бассейне в Турции, сообщается на сайте СК РФ.
По предварительным данным, днем 3 сентября девочка утонула, купаясь в бассейне одного из отелей поселка Окурджалара в Турции. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.
"Следственными органами СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу по факту гибели пятилетней гражданки РФ, которая вместе с мамой находилась на отдыхе в Турецкой Республике, возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "причинение смерти по неосторожности", - говорится в сообщении.
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