Избирательная система готова к выборам 8 сентября, заявила Памфилова

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Избирательная система готова по всем параметрам к выборам в единый день голосования 8 сентября, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Избирательная система готова по всем параметрам. И по системе безопасности, по оснащенности участков ... Бюллетени напечатаны, участки подготовлены, списки избирателей проверены. Считаем, что система готова", - сказала Памфилова журналистам.
В единый день голосования 8 сентября в 85 регионах РФ состоятся выборы различного уровня. Пройдут выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах изберут прямым голосованием губернаторов. Городские думы изберут в 22 административных центрах. Кроме того, глав муниципальных образований изберут в трех столицах регионов. Также пройдут дополнительные выборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.