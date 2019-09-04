Избирательная система готова к выборам 8 сентября, заявила Памфилова

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Избирательная система готова по всем параметрам к выборам в единый день голосования 8 сентября, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Избирательная система готова по всем параметрам. И по системе безопасности, по оснащенности участков ... Бюллетени напечатаны, участки подготовлены, списки избирателей проверены. Считаем, что система готова", - сказала Памфилова журналистам.