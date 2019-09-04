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РИА Новости

У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,7

13:28 04.09.2019
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
Сейсмограф. Архивное фото. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Тихом океане у берегов королевства Тонга, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземные толчки зафиксированы в среду в 09.48 по времени UTC (12.48 мск). Эпицентр располагался в 265 километрах к северо-западу от столицы Тонга города Нукуалофа и в 224 километрах к северо-западу от города Пангай. Очаг залегал на глубине 30 километров. По данным Геологической службы США (USGS), очаг залегал на глубине 10 километров.
Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
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