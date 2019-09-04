У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,7

Подземные толчки зафиксированы в среду в 09.48 по времени UTC (12.48 мск). Эпицентр располагался в 265 километрах к северо-западу от столицы Тонга города Нукуалофа и в 224 километрах к северо-западу от города Пангай. Очаг залегал на глубине 30 километров. По данным Геологической службы США (USGS), очаг залегал на глубине 10 километров.