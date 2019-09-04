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РИА Новости

"Главкосмос" запустит кластер зарубежных спутников в 2020 году

13:24 04.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2"
Запуск ракеты-носителя Союз-2
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Запуск ракеты-носителя "Союз-2". Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Компания "Главкосмос" ("дочка" Роскосмоса) подписала контракт с немецкой фирмой Exolaunch на запуск малых космических аппаратов из Северной Америки, Европы и Азии на ракете-носителе "Союз-2" в 2020 году.
"Главкосмос" и Exolaunch - германская компания-интегратор малых аппаратов - подписали контракт на запуск кластера малых космических аппаратов на ракете-носителе "Союз-2" в период начиная с 2020 года", - говорится в сообщении на сайте "Главкосмоса".
Отмечается, что в состав кластера войдут как аппараты популярного формата CubeSat, так и микроспутники.
"В новый кластер малых космических аппаратов войдут как университетские научные, так и коммерческие малые спутники. В состав кластера войдут космические аппараты из Северной Америки, Европы и Азии", – приводятся в сообщении слова генерального директора Exolaunch Дмитрия Богданова.
В конце августа "Главкосмос" наделили полномочиями оператора внешнеэкономической деятельности госкорпорации "Роскосмос".
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