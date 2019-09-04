"Главкосмос" запустит кластер зарубежных спутников в 2020 году

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Компания "Главкосмос" ("дочка" Роскосмоса) подписала контракт с немецкой фирмой Exolaunch на запуск малых космических аппаратов из Северной Америки, Европы и Азии на ракете-носителе "Союз-2" в 2020 году.

"Главкосмос" и Exolaunch - германская компания-интегратор малых аппаратов - подписали контракт на запуск кластера малых космических аппаратов на ракете-носителе "Союз-2" в период начиная с 2020 года", - говорится в сообщении на сайте "Главкосмоса".

Отмечается, что в состав кластера войдут как аппараты популярного формата CubeSat, так и микроспутники.

"В новый кластер малых космических аппаратов войдут как университетские научные, так и коммерческие малые спутники. В состав кластера войдут космические аппараты из Северной Америки, Европы и Азии", – приводятся в сообщении слова генерального директора Exolaunch Дмитрия Богданова.