Турецких военных начали обучать управлению С-400

АНКАРА, 4 сен – РИА Новости. Обучение турецких военных управлению зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) С-400 началось в российском городе Гатчина, заявило министерство обороны Турции в среду.
Как ранее сообщил генеральный директор концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков, с 1 сентября начинается обучение турецких военнослужащих управлению С-400, 2 января - плановый срок окончания обучения.
"В рамках проекта С-400 в российском городе Гатчина началось обучение с участием персонала ВВС", - говорится в сообщении минобороны Турции в Twitter.
Покупка Турцией новейших российских систем ПВО С-400 уже спровоцировала трения в отношениях между Турцией и США: Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки. Участие Турции в программе F-35 после этого было свернуто.