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РИА Новости

Турецких военных начали обучать управлению С-400

13:19 04.09.2019
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© Фото : Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
© Фото : Turkish Defence Ministry
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию. Архивное фото
АНКАРА, 4 сен – РИА Новости. Обучение турецких военных управлению зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) С-400 началось в российском городе Гатчина, заявило министерство обороны Турции в среду.
Как ранее сообщил генеральный директор концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков, с 1 сентября начинается обучение турецких военнослужащих управлению С-400, 2 января - плановый срок окончания обучения.

"В рамках проекта С-400 в российском городе Гатчина началось обучение с участием персонала ВВС", - говорится в сообщении минобороны Турции в Twitter.

Покупка Турцией новейших российских систем ПВО С-400 уже спровоцировала трения в отношениях между Турцией и США: Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки. Участие Турции в программе F-35 после этого было свернуто.
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
12:56РИА Новости
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