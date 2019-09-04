Грузия готова сотрудничать с новым послом США

ТБИЛИСИ, 4 сен – РИА Новости. Грузия приветствует решение американской стороны о назначении нового посла США в стране и готова к тесному сотрудничеству с ним, заявил в среду и.о. главы МИД Давид Залкалиани.

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Келли Дегнан на пост нового посла в Грузии. Кандидатуру Дегнан предстоит утвердить Сенату Конгресса США. Эту информацию также сообщает американское посольство в Грузии на своей странице в Facebook.

"США являются нашим главным стратегическим партнером. Наши отношения как никогда ранее находятся на высоком уровне. Новый посол станет первым послом в Грузии, которого назначит администрация Трампа. Как только будут завершены все необходимые процедуры, мы, конечно, будем активно сотрудничать с ним", - заявил Залкалиани в парламенте.