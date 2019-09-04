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РИА Новости

Грузия готова сотрудничать с новым послом США

13:14 04.09.2019
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© РИА Новости / Александр Чипурин / Перейти в фотобанкРека Кура и исторический центр Тбилиси
Река Кура и исторический центр Тбилиси
© РИА Новости / Александр Чипурин
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Река Кура и исторический центр Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 4 сен – РИА Новости. Грузия приветствует решение американской стороны о назначении нового посла США в стране и готова к тесному сотрудничеству с ним, заявил в среду и.о. главы МИД Давид Залкалиани.
Ранее во вторник президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Келли Дегнан на пост нового посла в Грузии. Кандидатуру Дегнан предстоит утвердить Сенату Конгресса США. Эту информацию также сообщает американское посольство в Грузии на своей странице в Facebook.
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"США являются нашим главным стратегическим партнером. Наши отношения как никогда ранее находятся на высоком уровне. Новый посол станет первым послом в Грузии, которого назначит администрация Трампа. Как только будут завершены все необходимые процедуры, мы, конечно, будем активно сотрудничать с ним", - заявил Залкалиани в парламенте.
Посол США в Грузии не назначался с весны 2018 года. Последним американским послом до 2018 года был Ян Келли, после него была назначена временная поверенная Элизабет Руд.
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Дональд ТрампТбилисиСШАГрузияВ мире
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