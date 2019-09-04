В Сочи лишенный прав водитель устроил ДТП с машиной скорой помощи

СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Лишенный прав водитель врезался в машину скорой помощи, перевозившую пациента в Сочи, в аварии никто не пострадал, сообщает ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, авария произошла утром в среду в Центральном районе Сочи. По предварительным данным, в скорую помощь врезался легковой автомобиль Datsun, за рулем которого был водитель 1984 года рождения.

"При развороте с правой полосы налево (водитель) допустил столкновение с автомобилем кареты скорой помощи, которая двигалась в попутном направлении со включенными проблесковыми маячками с пациентом в салоне автомобиля. В результате аварии никто не пострадал", - говорится в сообщении.