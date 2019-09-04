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РИА Новости

В Сочи лишенный прав водитель устроил ДТП с машиной скорой помощи

12:33 04.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Лишенный прав водитель врезался в машину скорой помощи, перевозившую пациента в Сочи, в аварии никто не пострадал, сообщает ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, авария произошла утром в среду в Центральном районе Сочи. По предварительным данным, в скорую помощь врезался легковой автомобиль Datsun, за рулем которого был водитель 1984 года рождения.
"При развороте с правой полосы налево (водитель) допустил столкновение с автомобилем кареты скорой помощи, которая двигалась в попутном направлении со включенными проблесковыми маячками с пациентом в салоне автомобиля. В результате аварии никто не пострадал", - говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Уточняется, что предварительный виновник аварии три месяца назад был лишен водительских прав.
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МВД РФСочиКраснодарский крайРоссияПроисшествия
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