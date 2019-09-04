В Москве 14 сентября пройдут парад и выставка городской техники

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Парад городской техники пройдет в Москве на Садовом кольце 14 сентября и завершится выставкой на площади Академика Сахарова, говорится в материалах к заседанию президиума правительства столицы.

"Парад, в котором примут участие более 600 единиц специализированной техники городских служб, пройдет 14 сентября на Садовом кольце. В параде примет участие коммунальная и уборочная техника, автомобили городских ремонтных служб, медицинские автомобили, общественный транспорт, спасательная и пожарная техника, экспонаты на колесах музея "Московский транспорт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что москвичи и гости столицы увидят не только современную технику, но и ретромашины, ставшие легендами в своих отраслях.

"Движение парадной колонны начнется в 11.00 с площади Академика Сахарова. После завершения парада на площади Академика Сахарова пройдет выставка под открытым небом, в которой примут участие свыше 200 машин техники городских служб", - отмечается в материалах.