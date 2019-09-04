Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T12:14Z
https://ria.ru/20190904/1558281575.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155307/42/1553074252_0:18:3072:1745_1036x0_80_0_0_c142218f5da4d6d6bcbf711d0872211b.jpg
РИА Новости

В Москве 14 сентября пройдут парад и выставка городской техники

12:14 04.09.2019
21
© РИА Новости / Антон ДенисовАвтопарк спецтехники в Москве
Автопарк спецтехники в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
Автопарк спецтехники в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Парад городской техники пройдет в Москве на Садовом кольце 14 сентября и завершится выставкой на площади Академика Сахарова, говорится в материалах к заседанию президиума правительства столицы.
"Парад, в котором примут участие более 600 единиц специализированной техники городских служб, пройдет 14 сентября на Садовом кольце. В параде примет участие коммунальная и уборочная техника, автомобили городских ремонтных служб, медицинские автомобили, общественный транспорт, спасательная и пожарная техника, экспонаты на колесах музея "Московский транспорт", - говорится в сообщении.
Отмечается, что москвичи и гости столицы увидят не только современную технику, но и ретромашины, ставшие легендами в своих отраслях.
"Движение парадной колонны начнется в 11.00 с площади Академика Сахарова. После завершения парада на площади Академика Сахарова пройдет выставка под открытым небом, в которой примут участие свыше 200 машин техники городских служб", - отмечается в материалах.
Помимо прохождения парадных колонн по Садовому кольцу, зрителей ждёт действие на воде: в акватории Москвы-реки от Крымского моста до Нескучного сада пожарно-спасательные корабли и команда "АквабайкСПАС" Главного управления МЧС по Москве продемонстрируют работу по ликвидации аварийных ситуаций в экстремальных условиях.
Мойка тротуаров шампунем в Москве
26 апреля, 11:16Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Дворники на колесах: как менялась коммунальная спецтехника
010000
Обсудить 0
МоскваОбщество
Рекомендуем
Мужчина с ограниченными возможностями в инвалидном кресле
Дом культуры в Липецкой области сделали доступным для инвалидов
РИА
Новости
Шайба на льду
Пятнадцать новых хоккейных площадок откроют в Подмосковье в 2019 году
Мужчина сидит за компьютером
В Липецкой области работу находят почти 90% обратившихся в службу занятости
Небоскребы делового центра Москва-сити, здание Министерства иностранных дел РФ и храм Христа Спасителя
Московские городские службы готовы к празднованию Дня города
Лента
новостей
Автомобиль скорой помощи
В Забайкалье дополнительно поступят новые школьные автобусы и скорые
Сотрудник во время обандероливания купюр на фабрике ФГУП Гознак в Перми
Инвестпрограмма "Т Плюс" в 2019 году составит 23 миллиарда рублей
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместной пресс-конференции
Россия и Индия организуют в 2020 году форум по защите тигров
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) во время встречи на острове Русский
Путин и Моди подчеркнули важность межпарламентского взаимодействия
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании рабочей группы Центризбиркома РФ по предварительному рассмотрению жалоб по выборам в Мосгордуму седьмого созыва. 6 августа 2019
Памфилова надеется, что наблюдатели на участках будут грамотными
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова
ЦИК проанализирует активность избирателей во время досрочного голосования
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
У товарооборота с Индией есть предпосылки для роста, заявил Путин
Липы на Тверской улице в Москве
Власти Москвы рассказали об озеленении города
Восточный Экономический форум
Камчатка заключит соглашение с "Роза Хутор" по строительству туркомплекса
Вид на улицу Ильинка в Москве
В Москве подписали декларацию о снижении загрязнения воздуха
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
Путин оценил выполнение программы России и Индии по ВТС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:24Британии грозит серьезнейший политический кризис, считают в Совфеде
18:22Грызлов заявил о наличии условий для урегулирования конфликта в Донбассе
18:21США назначили награду за помощь в подрыве финансовых операций КСИР Ирана
18:19Суд в Киеве запретил ликвидировать церковную структуру раскольника Филарета
18:11Лучше гольф, чем Польша. Пушков высмеял Трампа из-за невежества
18:11В Ленинградской области проверят причины ДТП на железнодорожном переезде
18:11Российские С-400 укрепят безопасность Турции, считает Эрдоган
18:09В ДНР заявили о готовности к обмену пленными с Киевом
18:08Facebook отключит функцию распознавания лиц по умолчанию
18:05В РИО прокомментировали слова МИД Болгарии о роли СССР в борьбе с нацизмом
18:02ФАС изучит состояние конкуренции в сфере науки
18:01Фракция Порошенко прокомментировала инициативу кабмина об увольнении Кличко
17:59США расширили санкции по Ирану
17:57Автостраховщики оценили инициативу ЦБ об объединении ОСАГО и каско
17:55Костин прокомментировал идею дать россиянам право выкупать свои долги
17:53"Охотник за нацистами" готов сотрудничать с Россией в их поиске
17:52США разглядели в преемнике Могерини близкого друга и союзника
17:50В Омске нашли переход "в никуда"
17:45Сумма иска к экс-главе Марий Эл превысила 2,2 миллиарда рублей
17:41В Кубанскую полицию не поступало заявлений на подростков, укравших тачку
Лента новостейМолния