Дата саммита России, Турции и Ирана по Сирии определена, заявил Ушаков

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Дата саммита России, Ирана и Турции по Сирии определена, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Да, известна. Но пока не буду говорить", - сказал Ушаков в кулуарах Восточного экономического форума, отвечая на соответствующий вопрос.
Очередной саммит лидеров "астанинской тройки" по Сирии должен пройти в Турции.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.