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РИА Новости
Война в Сирии

Дата саммита России, Турции и Ирана по Сирии определена, заявил Ушаков

12:05 04.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков во время международного форума "Примаковские чтения"
Помощник президента РФ Юрий Ушаков во время международного форума Примаковские чтения
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Дата саммита России, Ирана и Турции по Сирии определена, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Да, известна. Но пока не буду говорить", - сказал Ушаков в кулуарах Восточного экономического форума, отвечая на соответствующий вопрос.
Очередной саммит лидеров "астанинской тройки" по Сирии должен пройти в Турции.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.
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