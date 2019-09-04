Липецкая область на развитие образования направит около 6 млрд рублей

ЛИПЕЦК, 4 сен – РИА Новости. Порядка 5,7 миллиардов рублей планирует направить до 2024 года Липецкая область на развитие материально-технической базы городских и сельских образовательных учреждений, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации области.

Средства будут выделены на условиях софинансирования в рамках нацпроекта "Образование".

До 2024 года в области намечено масштабное обновление материально-технической базы сельских школ, а также специальных школ-интернатов городов Данкова, Ельца и Усмани. В сельских школах будут созданы полноценные условия для занятия физической культурой и спортом – построены спортзалы и спортивные площадки. В 30 учреждениях дополнительного образования детей начнут действовать новые общеразвивающие программы, для чего будет создано более четырех тысяч учебных мест. В 42 общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности и малых городах, начнут функционировать центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста".

"В этом году в части сельских школ "Точки роста" уже начали работу. К началу следующего года в селах и райцентрах всех восемнадцати районов области будет работать 25 Центров внедрения новых методов обучения, технологий и создания современной цифровой образовательной среды. На оснащение "Точек роста" области направлено более 39 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов", - сказал РИА Новости врио главы региона Игорь Артамонов.