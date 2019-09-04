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РИА Новости
Восточный экономический форум

Путин назвал Индию стратегическим и ключевым партнером России

11:32 04.09.2019 (обновлено: 11:56 04.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса "Звезда" в городе Большой Камень
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал Индию стратегическим и ключевым партнером России.
"Мы всегда рады принимать в России действительно большого друга нашей страны господина премьер-министра Индии Нарендру Моди. Его официальный визит приурочен к участию в Восточном экономическом форуме. Подчеркну, Индия является одним из ключевых партнеров России. Отношения между нашими государствами носят действительно стратегический и особо привилегированный характер, поступательно развиваются на дружественной, взаимовыгодной основе. Мы с господином Моди поддерживаем тесные рабочие, личные контакты. Проводим регулярные встречи, которые стали уже доброй традицией", - сказал Путин после российско-индийских переговоров на Восточном экономическом форуме.
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Также президент РФ добавил, что переговоры РФ и Индии "всегда проходят в дружеской, откровенной атмосфере, неизменно содержательной и конструктивной".
Кроме того, Путин рассказал о тех вопросах, которые обсуждались в ходе переговоров. "Сначала вдвоем, с глазу на глаз, а затем с участием делегаций обменялись мнениями по ключевым вопросам двустороннего сотрудничества, обсудили ход реализации решений прошлогоднего саммита в Нью-Дели, наметили конкретные задачи на перспективу, которые нашли отражение в принятом нами сегодня совместном заявлении. Подписанный только что солидный пакет межведомственных и корпоративных соглашений охватывает самые разные направления и, безусловно, послужит дальнейшему расширению многоплановых российско-индийских связей", - сказал Путин.
В четверг 5 сентября президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди выступят на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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