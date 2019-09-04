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РИА Новости
Теплоснабжение

"Русгидро" переработает золошлаковые отходы ТЭС на Дальнем Востоке

11:39 04.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтенд компании "Русгидро" на ВЭФ во Владивостоке
Стенд компании Русгидро на ВЭФ во Владивостоке
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. "Русгидро" и компания "Основа Холдинг" рассмотрят возможности создания на Дальнем Востоке предприятий по производству строительных материалов из золошлаковых отходов с угольных ТЭС энергокомпании, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания соглашения о сотрудничестве на Восточном экономическом форуме.
Компании подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на реализацию проектов по утилизации и переработке золошлаковых материалов, образующихся в настоящее время на угольных ТЭС Дальнего Востока в качестве отходов.
"Цель сотрудничества – снижение экологического воздействия золошлаковых отходов (ЗШО) на окружающую среду, снижение экологических платежей и затрат на содержание золоотвалов угольных ТЭС. Стороны рассмотрят возможности создания на территории Дальневосточного федерального округа предприятий по производству строительных материалов из ЗШО угольных ТЭС группы "Русгидро", - отмечает энергокомпания.
Золошлаковые отходы образуются при сжигании угольного топлива. Материалы, полученные из ЗШО, в силу специфики сырья стоят дешевле традиционных, а их применение вносит вклад в решение ряда задач социально-экономического развития территорий: улучшение экологической обстановки, снижение затрат на производство и потребление электро- и теплоэнергии, экономия традиционных природно-сырьевых ресурсов, где отходы одних производств являются сырьем для других.
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В рамках соглашений "Основа Холдинг" готов содействовать группе "Русгидро" в технических и технологических вопросах, разработать промышленное производство строительных материалов с использованием ЗШО с энергообъектов "Русгидро". Энергокомпания в свою очередь готова гарантировано обеспечивать приоритетную поставку необходимых производству объемов ЗШО.
"Русгидро" является крупнейшим производителем электро- и теплоэнергии на Дальнем Востоке: электростанции группы вырабатывают здесь три четверти электроэнергии. Почти половина генерирующих активов "Русгидро" в регионе представлена ТЭС, которые частично или полностью работают угле.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.
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ТеплоснабжениеВосточный экономический форумДальний ВостокРусГидро
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