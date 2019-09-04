Премьер-министра Индии наградят орденом Андрея Первозванного

"Действительно, для нас большая честь была наградить вас орденом Андрея Первозванного. Это высшая государственная награда в России. Думаю, будет правильно, если мы торжественный акт вручения этой награды проведем торжественно в Московском Кремле", - сказал президент РФ на переговорах с индийским премьером.