Премьер-министра Индии наградят орденом Андрея Первозванного

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Церемония вручения премьер-министру Индии Нарендре Моди ордена Святого апостола Андрея Первозванного состоится в Московском Кремле, заявил президент России Владимир Путин.
"Действительно, для нас большая честь была наградить вас орденом Андрея Первозванного. Это высшая государственная награда в России. Думаю, будет правильно, если мы торжественный акт вручения этой награды проведем торжественно в Московском Кремле", - сказал президент РФ на переговорах с индийским премьером.
В апреле Путин подписал указ о награждении Моди этим орденом "за выдающиеся заслуги в развитии особо привилегированного стратегического партнерства между Российской Федерацией и Республикой Индией и дружественных связей между российским и индийским народами".
Ранее Путин на полях Восточного экономического форума во Владивостоке пригласил Моди на празднование юбилея Победы в Москву в мае 2020 года.
29 марта, 15:28РИА НовостиОрден Святого апостола Андрея Первозванного