Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T11:00Z
https://ria.ru/20190904/1558276996.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155554/66/1555546655_0:58:2590:1515_1036x0_80_0_0_46b898c3acc53021afbca527ee5c1d06.jpg
РИА Новости
Восточный экономический форум

Премьер-министра Индии наградят орденом Андрея Первозванного

11:00 04.09.2019
174
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Церемония вручения премьер-министру Индии Нарендре Моди ордена Святого апостола Андрея Первозванного состоится в Московском Кремле, заявил президент России Владимир Путин.
"Действительно, для нас большая честь была наградить вас орденом Андрея Первозванного. Это высшая государственная награда в России. Думаю, будет правильно, если мы торжественный акт вручения этой награды проведем торжественно в Московском Кремле", - сказал президент РФ на переговорах с индийским премьером.
В апреле Путин подписал указ о награждении Моди этим орденом "за выдающиеся заслуги в развитии особо привилегированного стратегического партнерства между Российской Федерацией и Республикой Индией и дружественных связей между российским и индийским народами".
Ранее Путин на полях Восточного экономического форума во Владивостоке пригласил Моди на празднование юбилея Победы в Москву в мае 2020 года.
Орден Святого апостола Андрея Первозванного
29 марта, 15:28РИА Новости
Орден Святого апостола Андрея Первозванного
400020
Обсудить 0
Восточный экономический форумНарендра МодиВладимир ПутинВладивостокРоссияИндия
Рекомендуем
Винченцо Трани
Италия планирует инвестировать 10 миллиардов евро в Россию, заявил Трани
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
Моди на русском языке поблагодарил Путина за поездку на комплекс "Звезда"
Сергей Брилев
Модератором сессии на ВЭФ с участием Путина, Моди и Абэ станет Брилев
Председатель комитета Европарламента по иностранным делам Элмар Брок
Еврокомиссия назначила спецсоветника по отношениям с Украиной
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи на острове Русский
Путин и Моди изучат возможность создания в Индии производства самолетов
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Киргизию
Моди пригласил Путина на ежегодный российско-индийский саммит
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
Россия и Индия организуют российско-индийский межрегиональный форум
Президент Латвии Раймонд Вейонис
Антикоррупционное бюро допросило экс-президента Латвии, сообщили СМИ
Участники на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке
Россия и Индия хотят выйти на товарооборот в 30 миллиардов долларов в год
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Посол Индии в России оценил позиции двух стран по Кашмиру
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместной пресс-конференции
Россия и Индия обсуждают совместное производство ядерного топлива
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
Россия и Индия приняли программу сотрудничества в нефтегазовой сфере
Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова на Восточном экономическом форуме
Ростуризм надеется на скорое утверждение стратегии развития туризма
Табличка на здании НКПС, находящемся в ведомстве ОАО Российские железные дороги
РЖД активно пытаются выйти на рынок Индии, заявил Орешкин
Тяжелый достроечный стапель судостроительного комплекса Звезда
"Звезда" и Samsung Heavy Industries создали СП для строительства танкеров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:35Грызов заявил об угрозе "размывания" режима прекращения огня в Донбассе
18:24Британии грозит серьезнейший политический кризис, считают в Совфеде
18:22Грызлов заявил о наличии условий для урегулирования конфликта в Донбассе
18:21США назначили награду за помощь в подрыве финансовых операций КСИР Ирана
18:19Суд в Киеве запретил ликвидировать церковную структуру раскольника Филарета
18:11Лучше гольф, чем Польша. Пушков высмеял Трампа из-за невежества
18:11В Ленинградской области проверят причины ДТП на железнодорожном переезде
18:11Российские С-400 укрепят безопасность Турции, считает Эрдоган
18:09В ДНР заявили о готовности к обмену пленными с Киевом
18:08Facebook отключит функцию распознавания лиц по умолчанию
18:05В РИО прокомментировали слова МИД Болгарии о роли СССР в борьбе с нацизмом
18:02ФАС изучит состояние конкуренции в сфере науки
18:01Фракция Порошенко прокомментировала инициативу кабмина об увольнении Кличко
17:59США расширили санкции по Ирану
17:57Автостраховщики оценили инициативу ЦБ об объединении ОСАГО и каско
17:55Костин прокомментировал идею дать россиянам право выкупать свои долги
17:53"Охотник за нацистами" готов сотрудничать с Россией в их поиске
17:52США разглядели в преемнике Могерини близкого друга и союзника
17:50В Омске нашли переход "в никуда"
17:45Сумма иска к экс-главе Марий Эл превысила 2,2 миллиарда рублей
Лента новостейМолния