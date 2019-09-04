Решение мировых кризисов трудно представить без России, заявили в Финляндии

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в интервью газете Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в интервью газете Financial Times заявил, что решение глобальных кризисов очень трудно представить без России.

"Очень трудно представить решение (глобальных кризисов) без России, или решение, по которому Россия не являлась бы в каком-то смысле активным партнером", - сказал Хаависто.

В этой связи глава финского МИД подчеркнул, что Евросоюзу необходимо активизировать усилия по улучшению отношений с Россией, если он хочет повысить европейскую безопасность перед лицом международных конфликтов, трансатлантической напряженности и выхода Великобритании из ЕС.