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РИА Новости

Решение мировых кризисов трудно представить без России, заявили в Финляндии

10:36 04.09.2019
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© Фото : страница МИД Финляндии в FacebookЗдание МИД Финляндии в Хельсинки
Здание МИД Финляндии в Хельсинки
© Фото : страница МИД Финляндии в Facebook
Здание МИД Финляндии в Хельсинки. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в интервью газете Financial Times заявил, что решение глобальных кризисов очень трудно представить без России.
"Очень трудно представить решение (глобальных кризисов) без России, или решение, по которому Россия не являлась бы в каком-то смысле активным партнером", - сказал Хаависто.
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В этой связи глава финского МИД подчеркнул, что Евросоюзу необходимо активизировать усилия по улучшению отношений с Россией, если он хочет повысить европейскую безопасность перед лицом международных конфликтов, трансатлантической напряженности и выхода Великобритании из ЕС.
Хаависто отметил, что со сменой руководства на Украине появился шанс на достижение прогресса (в отношениях между ЕС и Россией - ред.). "Теперь (в Киеве) новое руководство, и мы, конечно, можем считать, что это новая возможность", - отметил он.
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Пекка ХаавистоЕвросоюзФинляндияРоссияВ мире
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