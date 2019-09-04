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РИА Новости

Подготовка космонавтов для миссии "Гаганьян" пройдет в России и Индии

10:19 04.09.2019
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CC0 / skeeze / Вид Земли с МКС
Вид Земли с МКС
CC0 / skeeze /
Вид Земли с МКС. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 сен - РИА Новости. Подготовка космонавтов для первого индийского космического корабля будет проходить в два этапа: сначала в России, затем – в Индии, при этом Москва продолжит оказывать поддержку Нью-Дели в этом процессе, заявил в интервью Всеиндийскому радио посол южноазиатской страны в РФ Бала Венкатеш Варма.
"Первый этап подготовки космонавтов будет проходить в России, второй – в Индии, где, конечно же, РФ будет помогать нам с составлением расписания тренировок и другими вещами. Космос – еще одна сфера, где Россия является нашим надежным партнером и оказывает нам всевозможную поддержку", - сказал Варма, комментируя планы по развитию двухстороннего сотрудничества России и Индии.
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По его словам, Москва "была и остается близким партнером" Нью-Дели.
"Как вы помните, индийский космонавт Ракеш Шарма летал в космос именно на советской ракете "Союз". Проект "Гаганьян" ("небесный корабль", проект создания первого индийского космического корабля) - следующий шаг в рамках нашего сотрудничества", - отметил посол.
"Поскольку Индия впервые отправит человека в космос, Россия оказывает нам техническую поддержку, в том числе с выбором и подготовкой космонавтов, созданием систем жизнеобеспечения и так далее", - рассказал дипломат.
В речи по случаю Дня независимости 15 августа 2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил, что страна самостоятельно отправит в космос национальный экипаж к 2022 году, когда Индия будет отмечать 75-ю годовщину независимости. Полет планируется на декабрь 2021 года. Сообщалось, что в космос отправятся три человека - двое мужчин и женщина. Ожидается, что в реализации данного проекта помощь Нью-Дели окажет Москва. Посол Индии в РФ Бала Венкатеш Варма в интервью РИА Новости ранее сообщил, что практическая совместная работа двух стран на этом направлении начнется уже в 2019 году.
Первый и пока единственный индийский космонавт побывал на орбите в апреле 1984 года на советском космическом корабле "Союз Т-11". Им стал военный летчик Ракеш Шарма.
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