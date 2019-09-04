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РИА Новости

Правительство внесло в ГД проект о сервисном обслуживании военной техники

10:09 04.09.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы в Москве
Здание Государственной Думы в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о сервисном обслуживании вооружения и военной техники (ВВТ), следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Уточняется, что сервисное обслуживание вооружения и военной техники - это комплекс работ по поддержанию и восстановлению работоспособного или исправного состояния и ресурса изделий, выполняемых специалистами сервисной организации самостоятельно или с участием личного состава эксплуатирующей организации и других исполнителей.
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При этом, отмечает кабмин, такие работы в отличие от лицензируемого технического обслуживания и ремонта должны проводиться сервисной организацией в местах расположения воинских частей, на войсковых полигонах или базах хранения техники.
"Законопроектом предлагается внести следующие изменения... в федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" (статья 2 законопроекта) в части введения нового лицензионного вида деятельности - деятельность по сервисному обслуживанию ВВТ", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Кроме того, предлагается дополнить федеральный закон "О государственном оборонном заказе" положениями о том, что порядок организации сервисного обслуживания вооружения и военной техники устанавливается правительством.
Проектом также устанавливается переходный период до 1 января 2021 года, в соответствии с которым юрлица и индивидуальные предприниматели, (на день вступления в силу законопроекта) занимающиеся сервисным обслуживанием вооружения и военной техники в соответствии с заключенными государственными контрактами, обязаны будут получить лицензию на право осуществления сервисного обслуживания вооружения и военной техники либо прекратить ее до 1 января 2021 года.
Правительство считает, что принятие законопроекта сформирует правовые основы сервисного обслуживания изделий вооружения и военной техники, повысит уровень технической исправности и боевой готовности этих изделий, находящихся в эксплуатации в Вооруженных силах РФ, а также исключит недобросовестных исполнителей работ.
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