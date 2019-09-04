Заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев и министр экономического развития РФ Максим Орешкин на стенде МИА "Россия сегодня" на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев и министр экономического развития РФ Максим Орешкин на стенде МИА "Россия сегодня" на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости в ходе Восточного экономического форума.

Орешкин опубликовал новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Он заявил, что российские банки должны нести ответственность за уровень закредитованности населения.

Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а позже была опубликована на сайте ria.ru.

Затем Орешкин был награжден дипломом от МИА "Россия сегодня".

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