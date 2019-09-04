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РИА Новости
Восточный экономический форум

Максим Орешкин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости

09:30 04.09.2019 (обновлено: 10:22 04.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев и министр экономического развития РФ Максим Орешкин на стенде МИА "Россия сегодня" на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Заместитель главного редактора МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев и министр экономического развития РФ Максим Орешкин на стенде МИА Россия сегодня на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев и министр экономического развития РФ Максим Орешкин на стенде МИА "Россия сегодня" на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости в ходе Восточного экономического форума.
Орешкин опубликовал новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Он заявил, что российские банки должны нести ответственность за уровень закредитованности населения.
Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а позже была опубликована на сайте ria.ru.
Затем Орешкин был награжден дипломом от МИА "Россия сегодня".
МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Станислав Поздняков (слева) и Дмитрий Горностаев
07:52РСпорт
Поздняков попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости
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Восточный экономический форумМаксим ОрешкинМинистерство экономического развития РФВладивостокРоссия
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