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РИА Новости

Пик паводка в Хабаровском крае подходит к Комсомольску

07:03 04.09.2019
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© РИА Новости / Александр ЯнышевПаводок в Хабаровске
Паводок в Хабаровске
© РИА Новости / Александр Янышев
ХАБАРОВСК, 4 сен - РИА Новости. Около 200 частных жилых домов подтоплены паводком в Хабаровском крае, пик паводка подходит к Комсомольску-на-Амуре, уровень воды у Хабаровска снижается, сообщает в среду управление МЧС по региону.
Во вторник сообщалось, что подтоплены 183 дома.
"На 4 сентября уровень Амура у города Комсомольска-на-Амуре составил 778 сантиметров (при опасной отметке 650 сантиметров), поднявшись на 12 сантиметров за сутки. Прогноз по увеличению уровня сохраняется", - сообщает МЧС.
"В результате прохождения комплекса неблагоприятных явлений погоды на территории Хабаровского края в зоне паводка находятся десять муниципальных образований с частичным подтоплением территорий в 73 населенных пунктах. В 44 из них отмечается подтопление 194 частных жилых домов и 767 приусадебных участков", - говорится в сообщении.
Кроме того, в зоне подтопления около 2 тысяч дачных участков.
Жилые дома подтоплены в Хабаровске, Хабаровском, Нанайском и Амурском муниципальных районах.
Переливы воды фиксируются на 92 участках межпоселковых дорог и дорог внутри населенных пунктов.
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