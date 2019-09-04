Пик паводка в Хабаровском крае подходит к Комсомольску

ХАБАРОВСК, 4 сен - РИА Новости. Около 200 частных жилых домов подтоплены паводком в Хабаровском крае, пик паводка подходит к Комсомольску-на-Амуре, уровень воды у Хабаровска снижается, сообщает в среду управление МЧС по региону.

Во вторник сообщалось, что подтоплены 183 дома.

"На 4 сентября уровень Амура у города Комсомольска-на-Амуре составил 778 сантиметров (при опасной отметке 650 сантиметров), поднявшись на 12 сантиметров за сутки. Прогноз по увеличению уровня сохраняется", - сообщает МЧС.

"В результате прохождения комплекса неблагоприятных явлений погоды на территории Хабаровского края в зоне паводка находятся десять муниципальных образований с частичным подтоплением территорий в 73 населенных пунктах. В 44 из них отмечается подтопление 194 частных жилых домов и 767 приусадебных участков", - говорится в сообщении.

Кроме того, в зоне подтопления около 2 тысяч дачных участков.

Жилые дома подтоплены в Хабаровске, Хабаровском, Нанайском и Амурском муниципальных районах.