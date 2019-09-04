Комитеты России и Японии договорятся вместе готовиться к Олимпиаде в Токио

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Олимпийские комитеты России и Японии подпишут на Восточном экономическом форуме соглашение о совместных тренировках и соревнованиях для подготовки к Олимпиаде в Токио, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков.

"Подобные документы имеют в первую очередь рамочный характер. Большая задача - самим олимпийским комитетам двух стран наполнить событиями этот документ. В первую очередь он будет касаться самого важного аспекта - подготовки к ОИ в Токио. Здесь будет заявлены ряд видов спорта, которые имеют общий интерес между нашими странами, чтобы проводить общие тренировочные мероприятия, соревнования", - сказал Поздняков.

По словам собеседника, в России культивируются много видов спорта. Кроме того, Россия на последних играх занимает ведущее место по количеству видов спорта, в которых представлены ее спортсмены.

"Нам с этой точки зрения легко найти язык с любым национальным олимпийским комитетом. Но так как речь в данном случае идёт о Японии, то как раз это такие виды спорта, как дзюдо - это наш самый главный интерес, также виды спорта, которые являются традиционными для Японии, а у нас в стране развивающиеся. Речь может идти о сумо, о карате", - сказал он.

Поздняков уточнил, что самое важное в соглашении - поддержка, которую Россия ожидает от японской стороны для более качественной подготовки своих спортсменов к Олимпиаде.

"Мы являемся соседями, можем совместно использовать наши учебно-тренировочные центры на Дальнем Востоке и на территории Японии. И многие российские национальные федерации по видам спорта уже сейчас серьёзно озаботились местами проведения заключительного этапа подготовки. Мы предлагаем практически уникальную возможность для этих федераций проводить двухступенчатую подготовку заключительную на нашем Дальнем Востоке, потом в Токио", - сказал он.