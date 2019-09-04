Камчатский край и Кузбасс подписали дорожную карту мероприятий до 2024 года

"У нас давние многолетние дружеские отношения с губернатором. Мы сегодня подписываем фактически не соглашение , а дорожную карту, в рамках которой не только поставки угля для энергообоспечения. Камчатский край очень интересный туристичесткий регион. Мы у себя развиваем туризм и будем всячески поддерживать отношения в развитии туризма между Кузбассом и Камчаткой. Камчатка это еще большой кладезь полезных ископаемых. И мы будем оказывать помощь технологиями, обмениваться знаниями и навыками для того, чтобы развивать потенциал с точки зрения разработки всей линейки тведых полезных ископаемых. Мы их будем развивать под одним брендом - “Чистый уголь зеленый Кузбасс - чистый уголь зеленая Камчатка", – отметил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.