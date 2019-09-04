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РИА Новости
Камчатский край

Камчатский край и Кузбасс подписали дорожную карту мероприятий до 2024 года

05:34 04.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид Петропавловска-Камчатского
Вид Петропавловска-Камчатского
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Вид Петропавловска-Камчатского. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен -РИА Новости. Камчатский край и Кемеровская область в рамках Восточного экономического форума подписали дорожную карту совместных мероприятий до 2024 года.
Подписи под документом поставили Губернаторы Владимир Илюхин и Сергей Цивилев.
"Мы еще в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного экономического форума договорились , что обязательно обменяемся делгациями, приедем в Кузбасс, с тем чтобы продолжить сотрудничество, которое мы начали. И в рамках соглашения и в рамках плана мероприятий, которые мы сегодня подписали. Камчатку и Кузбасс связывают давние партнерские взаимоотношения. Ряд котельных в муниципалитетах края на протяжении последних лет использует уголь из Кемеровской области и отмечает его высокое качество. Уверен, что наше сотрудничество будет плодотворным и за пределами топливно-энергетического комплекса", – сказал журналистам губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.
План регламентирует сотрудничество между правительствами субъектов в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах.
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"У нас давние многолетние дружеские отношения с губернатором. Мы сегодня подписываем фактически не соглашение , а дорожную карту, в рамках которой не только поставки угля для энергообоспечения. Камчатский край очень интересный туристичесткий регион. Мы у себя развиваем туризм и будем всячески поддерживать отношения в развитии туризма между Кузбассом и Камчаткой. Камчатка это еще большой кладезь полезных ископаемых. И мы будем оказывать помощь технологиями, обмениваться знаниями и навыками для того, чтобы развивать потенциал с точки зрения разработки всей линейки тведых полезных ископаемых. Мы их будем развивать под одним брендом - “Чистый уголь зеленый Кузбасс - чистый уголь зеленая Камчатка", – отметил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
Стороны договорились, что творческие коллективы и спортивные команды Камчатки и Кузбасса посетят субъекты для участия в профильных мероприятиях в ближайшее время.
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