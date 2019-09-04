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РИА Новости
Восточный экономический форум

Fesco и монгольская компания создадут совместное предприятие в 2020 году

00:21 04.09.2019 (обновлено: 10:28 04.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКонтейнеры компании Fesco
Контейнеры компании Fesco
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Контейнеры компании Fesco. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Российская транспортная группа Fesco в 2020 году рассчитывает создать совместное предприятие с монгольской угледобывающей компанией "Эрдэнэс-Таван Толгой" для строительства угольного терминала в порту Зарубино, рассказал в интервью РИА Новости глава группы Александр Исурин на площадке Восточного экономического форума.
Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в сентябре сообщил о достижении договорённостей с группой Fesco по созданию в порту Зарубино угольного терминала.
"Идее этого проекта ровно год. Год назад мы встречались с господином президентом Монголии на Восточном экономическом форуме, тогда был дан официальный старт проработке этого проекта. Во время рабочей поездки в Монголию в этом году мы подписали соглашение о проработке проекта с оператором крупнейшего монгольского месторождения Таван-Толгой. На прошлой неделе закончили предварительное технико-экономическое обоснование проекта", - рассказал Исурин.
"Это будет СП между "Эрдэнэс Таван-Толгой" и транспортной группой Fesco. Планируется, что у монгольской стороны будет доля в терминале. Эта компания точно будет резидентом свободного порта Владивосток. Скорее всего, в начале следующего года", - сообщил он в ответ на вопрос, в каком формате и когда будет организовано сотрудничество для реализации проекта.
Исурин отметил, что группа рассчитывает, что проект можно реализовать за три года." Сейчас на такой срок рассчитаны проекты наших партнеров – реконструкция и строительство железной дороги и горно-обогатительного комбината в Монголии", - добавил он.
ВЭФ проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого Восточного экономического форума.
Контейнеровоз океанского класса Fesco Diomid. Архивное фото
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Восточный экономический форумРоссияМонголияЭкономика
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