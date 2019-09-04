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РИА Новости
Восточный экономический форум

РИА Новости выпустило инфоленту для участников ВЭФ-2019

01:00 04.09.2019 (обновлено: 10:30 04.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловСтенд "России сегодня"
Стенд России сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Агентство РИА Новости (в составе медиагруппы "Россия сегодня") выпустило в мобильном приложении "Динамика дня" специальную информационную ленту для участников V Восточного экономического форума (ВЭФ-2019), а также для тех, кто хочет быть в курсе событий форума и вокруг него.
С 4 по 6 сентября включительно подписчики мобильного приложения будут получать основные новости ВЭФ одной строкой, часто еще до того, как о событии сообщат ленты информационных агентств. Помимо сообщений с форума пользователи приложения смогут дополнительно настроить фильтры по ключевым словам и следить за новостной общественно-политической и экономической повесткой дня.
Мобильное приложение "Динамика дня" от РИА Новости — первое и единственное подобное решение на российском рынке; оно позволяет профессионалам информационного рынка, а также руководителям коммерческих и государственных структур получать доступ к информации раньше, чем о ней узнают другие. Приложение полезно в первую очередь профессиональной аудитории, тем, кто глубоко погружен в контекст и кому достаточно одной строки для понимания изменений.
Пятый, юбилейный Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ-2019. На площадке кампуса Дальневосточного федерального университета развернуто два стенда медиагруппы: основной, где разместилась выездная редакция РИА Новости, и презентационная зона, в которой посетители смогут, в частности, познакомиться с проектом медиагруппы в формате виртуальной реальности (VR) "Лунная станция". Пользователь получит возможность почувствовать себя космонавтом, осмотреть воссозданную лунную поверхность, солнечные батареи станции, бур и выполнить ряд рабочих задач.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловСтенд "РИА Новости"
Стенд РИА Новости
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Стенд "РИА Новости"
Техническим партнером VR-проекта "Лунная станция" выступает компания HTC VIVE. VR-проекты РИА Новости доступны для скачивания в приложении РИА.Lab на AppStore и Google Play.
Основной стенд МИА "Россия сегодня" расположен в корпусе B, уровень 6, стенд №1. VR-премьеры РИА Новости можно посмотреть в корпусе С, уровень 6, стенд №6. Кроме того, 5 сентября на ВЭФ при поддержке медиагруппы пройдет специализированная сессия "СМИ как мягкая сила мировой экономики. Как медиа содействуют развитию бизнеса и международного делового сотрудничества?".
© РИА Новости / Владимир ТрефиловСтенд "РИА Новости"
Стенд РИА Новости
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Стенд "РИА Новости"
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Следите за новостями МИА "Россия сегодня" в телеграм-канале пресс-службы "Зубовский, 4".
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Восточный экономический форумРИА НовостиРоссияНовости агентства
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