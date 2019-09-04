РИА Новости выпустило инфоленту для участников ВЭФ-2019

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Агентство РИА Новости (в составе медиагруппы "Россия сегодня") выпустило в мобильном приложении "Динамика дня" специальную информационную ленту для участников V Восточного экономического форума (ВЭФ-2019), а также для тех, кто хочет быть в курсе событий форума и вокруг него.

С 4 по 6 сентября включительно подписчики мобильного приложения будут получать основные новости ВЭФ одной строкой, часто еще до того, как о событии сообщат ленты информационных агентств. Помимо сообщений с форума пользователи приложения смогут дополнительно настроить фильтры по ключевым словам и следить за новостной общественно-политической и экономической повесткой дня.

Мобильное приложение "Динамика дня" от РИА Новости — первое и единственное подобное решение на российском рынке; оно позволяет профессионалам информационного рынка, а также руководителям коммерческих и государственных структур получать доступ к информации раньше, чем о ней узнают другие. Приложение полезно в первую очередь профессиональной аудитории, тем, кто глубоко погружен в контекст и кому достаточно одной строки для понимания изменений.

Пятый, юбилейный Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ-2019. На площадке кампуса Дальневосточного федерального университета развернуто два стенда медиагруппы: основной, где разместилась выездная редакция РИА Новости, и презентационная зона, в которой посетители смогут, в частности, познакомиться с проектом медиагруппы в формате виртуальной реальности (VR) "Лунная станция" . Пользователь получит возможность почувствовать себя космонавтом, осмотреть воссозданную лунную поверхность, солнечные батареи станции, бур и выполнить ряд рабочих задач.

Google Play. Техническим партнером VR-проекта "Лунная станция" выступает компания HTC VIVE. VR-проекты РИА Новости доступны для скачивания в приложении РИА.Lab на AppStore