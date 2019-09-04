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РИА Новости

В золоте и перьях: Карибский карнавал в Нью-Йорке

11:48 04.09.2019
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Каждый год в начале осени Нью-Йорк может состязаться с Рио-де-Жанейро в зрелищности. Блестящие костюмы и зажигательные танцевальные номера — непременные атрибуты Бруклинского карнавала. Каким был праздник в этом году, смотрите в фотоленте Ria.ru.
© AFP 2019 / Getty Images/ Yana Paskova

Это яркое и шумное действо проходит в первый понедельник сентября и совпадает с Днем труда.

Участницы фестиваля карибской культуры в Нью-Йорке
1 из 12

Это яркое и шумное действо проходит в первый понедельник сентября и совпадает с Днем труда.

© AFP 2019 / Getty Images/ Yana Paskova
© AFP 2019 / Getty Images/ Yana Paskova

Карнавал — главное событие фестиваля, посвященного культуре Карибских островов.

Участники фестиваля карибской культуры в Нью-Йорке
2 из 12

Карнавал — главное событие фестиваля, посвященного культуре Карибских островов.

© AFP 2019 / Getty Images/ Yana Paskova
© AP Photo / Jeenah Moon

Карнавальный парад начинается утром и продолжается до позднего вечера.

Участники фестиваля карибской культуры в Нью-Йорке
3 из 12

Карнавальный парад начинается утром и продолжается до позднего вечера.

© AP Photo / Jeenah Moon
© AFP 2019 / Getty Images/ Yana Paskova

Маршрут шествия пролегает через Бруклин.

Фестиваль карибской культуры в Нью-Йорке
4 из 12

Маршрут шествия пролегает через Бруклин.

© AFP 2019 / Getty Images/ Yana Paskova
© AFP 2019 / Getty Images/ Yana Paskova

На праздник съезжаются участники со всего Карибского бассейна.

Участница фестиваля карибской культуры в Нью-Йорке
5 из 12

На праздник съезжаются участники со всего Карибского бассейна.

© AFP 2019 / Getty Images/ Yana Paskova
© REUTERS / Stephanie Keith

Изюминка карнавала — костюмы, обильно украшенные стразами, перьями и пайетками.

Участники фестиваля карибской культуры в Нью-Йорке
6 из 12

Изюминка карнавала — костюмы, обильно украшенные стразами, перьями и пайетками.

© REUTERS / Stephanie Keith
© REUTERS / Stephanie Keith

Главное — оригинальность во всем.

Участники фестиваля карибской культуры в Нью-Йорке
7 из 12

Главное — оригинальность во всем.

© REUTERS / Stephanie Keith
© AP Photo / Jeenah Moon

Зрелищное уличное шоу каждый год собирает миллионы зрителей.

Участницы фестиваля карибской культуры в Нью-Йорке
8 из 12

Зрелищное уличное шоу каждый год собирает миллионы зрителей.

© AP Photo / Jeenah Moon
© AFP 2019 / Getty Images/ Spencer Platt

Впервые фестиваль карибской культуры провели в Гарлеме в 1920-е.

Сотрудники полиции на фестивале карибской культуры в Нью-Йорке
9 из 12

Впервые фестиваль карибской культуры провели в Гарлеме в 1920-е.

© AFP 2019 / Getty Images/ Spencer Platt
© AFP 2019 / Getty Images/ Yana Paskova

Сначала экстравагантные вечеринки устраивали в танцевальных залах.

Участник фестиваля карибской культуры в Нью-Йорке
10 из 12

Сначала экстравагантные вечеринки устраивали в танцевальных залах.

© AFP 2019 / Getty Images/ Yana Paskova
© AFP 2019 / Getty Images/ Yana Paskova

В 1940-х действо переместилось на улицы города.

Участница фестиваля карибской культуры в Нью-Йорке
11 из 12

В 1940-х действо переместилось на улицы города.

© AFP 2019 / Getty Images/ Yana Paskova
© AFP 2019 / Getty Images/ Spencer Platt

Фестиваля карибской культуры в Нью-Йорке.

Участница фестиваля карибской культуры в Нью-Йорке
12 из 12

Фестиваля карибской культуры в Нью-Йорке.

© AFP 2019 / Getty Images/ Spencer Platt
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Нью-Йорк (город)Фото
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