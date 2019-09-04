В золоте и перьях: Карибский карнавал в Нью-Йорке

Каждый год в начале осени Нью-Йорк может состязаться с Рио-де-Жанейро в зрелищности. Блестящие костюмы и зажигательные танцевальные номера — непременные атрибуты Бруклинского карнавала. Каким был праздник в этом году, смотрите в фотоленте Ria.ru.