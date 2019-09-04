В золоте и перьях: Карибский карнавал в Нью-Йорке

Это яркое и шумное действо проходит в первый понедельник сентября и совпадает с Днем труда.
Это яркое и шумное действо проходит в первый понедельник сентября и совпадает с Днем труда.
Карнавал — главное событие фестиваля, посвященного культуре Карибских островов.
Карнавал — главное событие фестиваля, посвященного культуре Карибских островов.
Карнавальный парад начинается утром и продолжается до позднего вечера.
Карнавальный парад начинается утром и продолжается до позднего вечера.
Маршрут шествия пролегает через Бруклин.
На праздник съезжаются участники со всего Карибского бассейна.
На праздник съезжаются участники со всего Карибского бассейна.
Изюминка карнавала — костюмы, обильно украшенные стразами, перьями и пайетками.
Изюминка карнавала — костюмы, обильно украшенные стразами, перьями и пайетками.
Главное — оригинальность во всем.
Зрелищное уличное шоу каждый год собирает миллионы зрителей.
Зрелищное уличное шоу каждый год собирает миллионы зрителей.
Впервые фестиваль карибской культуры провели в Гарлеме в 1920-е.
Впервые фестиваль карибской культуры провели в Гарлеме в 1920-е.
Сначала экстравагантные вечеринки устраивали в танцевальных залах.
Сначала экстравагантные вечеринки устраивали в танцевальных залах.
В 1940-х действо переместилось на улицы города.
Фестиваля карибской культуры в Нью-Йорке.