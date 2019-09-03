Пятый форум СМИ России и Китая проходит во Владивостоке

МОСКВА, 3 сен - " Проект "Россия-Китай: главное . Форум СМИ России и Китая проходит 3 сентября во Владивостоке уже в пятый раз. Среди высоких гостей, выступивших с программными речами - замглавы отдела пропаганды ЦК КПК, начальник Пресс-канцелярии Госсовета КНР Сюй Линь и зампредседателя правительства РФ, руководитель Аппарата правительства РФ Константин Чуйченко.

В речи "Взять на себя новую миссию в новой эпохе и совместно открыть новое будущее" Сюй Линь отметил, что в последние годы под руководством и личным продвижением председателя КНР Си Цзиньпина и президента В. Путина, Китай и Россия опираются друг на друга как на важнейших партнеров по стратегическому сотрудничеству и на дипломатическом поприще. Стороны поддерживают основные инициативы и стратегии развития друг друга. Прагматическое сотрудничество обеих сторон в различных областях было плодотворным; в международных делах проводится тесная координация, что является примером гармоничного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества между ведущими мировыми державами, соседними странами и развивающимися государствами.

Сюй Линь отметил, что для содействия развитию всестороннего стратегического партнерства между Пекином и Москвой в новую эпоху необходимо, чтобы средства массовой информации обеих стран обладали мудростью и силой.

"На фоне нового подъема отношений между Китаем и Россией, а также 70-летия дипломатических отношений между двумя странами, мы надеемся, что наши СМИ смогут организовать праздничные мероприятия для продвижения новых достижений в обмене и сотрудничестве СМИ двух стран", - заявил Сюй Линь.

Российско-китайские отношения сегодня находятся в лучшем периоде своей истории и стали образцом связей между мировыми державами, отметил Константин Чуйченко. Средства массовой информации двух стран внесли большой вклад в их развитие и углубление дружбы между их народами. И Россия, и Китай входят в число ведущих медиадержав, непрерывно повышается их влияние в международном сообществе. Вступив в эпоху цифровых медиа, СМИ двух стран должны расширять сотрудничество и внести вклад в развитие отношений двух стран.