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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Пятый форум СМИ России и Китая проходит во Владивостоке

18:37 03.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВладивосток
Владивосток
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 3 сен - Проект "Россия-Китай: главное". Форум СМИ России и Китая проходит 3 сентября во Владивостоке уже в пятый раз. Среди высоких гостей, выступивших с программными речами - замглавы отдела пропаганды ЦК КПК, начальник Пресс-канцелярии Госсовета КНР Сюй Линь и зампредседателя правительства РФ, руководитель Аппарата правительства РФ Константин Чуйченко.
В речи "Взять на себя новую миссию в новой эпохе и совместно открыть новое будущее" Сюй Линь отметил, что в последние годы под руководством и личным продвижением председателя КНР Си Цзиньпина и президента В. Путина, Китай и Россия опираются друг на друга как на важнейших партнеров по стратегическому сотрудничеству и на дипломатическом поприще. Стороны поддерживают основные инициативы и стратегии развития друг друга. Прагматическое сотрудничество обеих сторон в различных областях было плодотворным; в международных делах проводится тесная координация, что является примером гармоничного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества между ведущими мировыми державами, соседними странами и развивающимися государствами.
Сюй Линь отметил, что для содействия развитию всестороннего стратегического партнерства между Пекином и Москвой в новую эпоху необходимо, чтобы средства массовой информации обеих стран обладали мудростью и силой.
"На фоне нового подъема отношений между Китаем и Россией, а также 70-летия дипломатических отношений между двумя странами, мы надеемся, что наши СМИ смогут организовать праздничные мероприятия для продвижения новых достижений в обмене и сотрудничестве СМИ двух стран", - заявил Сюй Линь.
Город Харбин
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Российско-китайские отношения сегодня находятся в лучшем периоде своей истории и стали образцом связей между мировыми державами, отметил Константин Чуйченко. Средства массовой информации двух стран внесли большой вклад в их развитие и углубление дружбы между их народами. И Россия, и Китай входят в число ведущих медиадержав, непрерывно повышается их влияние в международном сообществе. Вступив в эпоху цифровых медиа, СМИ двух стран должны расширять сотрудничество и внести вклад в развитие отношений двух стран.
Форум СМИ России и Китая за пять лет работы сумел стать важной платформой для диалога работников медиаиндустрии. На этот раз заглавной темой было объявлено развитие традиционных и новых медиа в эпоху цифровой экономики. В форуме приняли участие более 100 человек из разных организаций и СМИ двух стран.
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Россия-Китай: ГлавноеКонстантин ЧуйченкоВладивосток
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