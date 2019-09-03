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РИА Новости

Йеменские сепаратисты прибыли в Джидду на переговоры с правительством

18:35 03.09.2019
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© REUTERS / Fawaz SalmanЧлены поддерживаемых ОАЭ южно-йеменских сепаратистских сил
Члены поддерживаемых ОАЭ южно-йеменских сепаратистских сил
© REUTERS / Fawaz Salman
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Делегация Переходного совета Южного Йемена прибыла в город Джидда в Саудовской Аравии для проведения переговоров с правительством Йемена, сообщил официальный представитель совета Низар Хайсам.
"Глава (Переходного совета Южного Йемена – ред.) Айдарус Касем аз-Зубейди и сопровождающая его делегация из членов президиума прибыла в город Джидда по приглашению министерства иностранных дел Саудовской Аравии", - написал Хайсам в Twitter.
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На юге Йемена продолжаются военные действия между правительственными войсками и силами, лояльными Переходному совету Южного Йемена, который выступает за отделение этой части страны от севера, где правят мятежники из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы).
Обстановка обострилась 7 августа, когда лояльные Переходному совету Южного Йемена войска захватили в Адене правительственные учреждения, военные лагеря и госорганизации. После вмешательства Саудовской Аравии, которая по требованию международно признанного правительства Йемена призвала сепаратистов освободить занятые позиции и пригласила их в Джидду для переговоров с правительством, Переходный совет формально согласился на требования Эр-Рияда.
Однако вместо освобождения позиций в Адене лояльные ему войска начали захватывать другие провинции на юге страны. Правительство Йемена с начала эскалации продолжает обвинять ОАЭ в оказании финансовой и военной поддержки сепаратистам и требует от Абу-Даби прекратить политику, направленную на разделение Йемена.
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