Йеменские сепаратисты прибыли в Джидду на переговоры с правительством

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Делегация Переходного совета Южного Йемена прибыла в город Джидда в Саудовской Аравии для проведения переговоров с правительством Йемена, сообщил официальный представитель совета Низар Хайсам.

"Глава (Переходного совета Южного Йемена – ред.) Айдарус Касем аз-Зубейди и сопровождающая его делегация из членов президиума прибыла в город Джидда по приглашению министерства иностранных дел Саудовской Аравии", - написал Хайсам в Twitter

На юге Йемена продолжаются военные действия между правительственными войсками и силами, лояльными Переходному совету Южного Йемена, который выступает за отделение этой части страны от севера, где правят мятежники из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы).

Обстановка обострилась 7 августа, когда лояльные Переходному совету Южного Йемена войска захватили в Адене правительственные учреждения, военные лагеря и госорганизации. После вмешательства Саудовской Аравии, которая по требованию международно признанного правительства Йемена призвала сепаратистов освободить занятые позиции и пригласила их в Джидду для переговоров с правительством, Переходный совет формально согласился на требования Эр-Рияда.