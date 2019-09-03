Глава Ленобласти предлагает создать экологические дружины

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен - РИА Новости. С предложением создать в муниципальных образованиях Ленинградской области добровольные экологические дружины и закрепить эту инициативу соответствующим законопроектом выступил губернатор региона Александр Дрозденко.

"В свете реформы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами нужны добровольцы, которые помогли бы борьбе с незаконными свалками. Если крупные компании работают с единым региональным оператором, то более мелкие предпочитают не оплачивать его утилизацию полигонам, а экономить эти средства, и стихийные свалки появляются постоянно. Добровольные экологические дружины могут быть созданы по аналогии с добровольными пожарными дружинами. Их нужно будет обеспечить необходимыми техническими средствами, чтобы они могли фиксировать нарушения", - сказал глава региона на заседании совета старейшин.

По словам Дрозденко, ситуация в Ленобласти осложняется и тем, что в Петербурге реформа отложена, и совместная работа региональных операторов двух субъектов затруднена.

"Первым перешел на работу с единым региональным оператором Приозерский район, с 1 июня – Выборгский, с 1 июля – Лужский. На основе опыта пилотных районов планируется осуществить постепенный переход всего региона не позднее 1 ноября 2019 года. В рамках реформы идет оборудование контейнерных площадок, которых на сегодняшний день уже установлено более пяти тысяч. К концу 2019 года планируется построить еще 905 контейнерных площадок – субсидии областного бюджета на эти цели получат 48 муниципальных образований в 15 районах Ленинградской области",- отметил глава Ленобласти.

При этом он предложил вернуться через год к вопросу начисления тарифов за сбор ТКО, когда будут определены нормативы накопления ТКО.

"Для льготных категорий граждан предусмотрены компенсации расходов, и уже внесены изменения в Социальный кодекс Ленинградской области. Для пенсионеров старше 70 лет – 50%, для пожилых людей старше 80 лет – 100% ежемесячно. Для малоимущих семей предусмотрена единовременная выплата, покрывающая расходы на утилизацию мусора за весь год", - отметил он.