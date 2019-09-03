Митрополит: теология в светских вузах поможет бороться с терроризмом

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости, Артем Буденный. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион выразил надежду на то, что преподавание теологии в светских вузах поможет в борьбе с терроризмом.

"Я очень надеюсь на то, что преподавание теологии в вузах поможет в борьбе с терроризмом, потому что терроризм в наше время очень часто прикрывается религиозной риторикой. Отделить действительно религиозную традицию от того, что за нее выдается, важно, прежде всего, для профилактики терроризма, чтобы воспрепятствовать вербовке молодых людей в террористические организации", - сказал РИА Новости во вторник митрополит, возглавляющий также Научно-образовательную теологическую ассоциацию.

По его словам, задача теологии в светском образовании – "воспитать людей, которые смогут компетентно судить о религиозных традициях".

"Лидеры религиозных конфессий высказываются, что ни одна религиозная конфессия не учит убивать людей, совершать террористические акты. Значит, речь идет о некоем извращении религиозной доктрины", - добавил архиерей в ходе круглого стола "Теология в системе образования: путь к формированию личности", который прошел во вторник в МИА "Россия сегодня". В обсуждении приняли участие ректоры ряда ведущих российских вузов.

Представитель РПЦ выразил уверенность в том, что теология, или, по-русски, богословие, в светском образовательном пространстве "востребована как наука о религии и заняла в нем подобающее место".