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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Митрополит: теология в светских вузах поможет бороться с терроризмом

18:01 03.09.2019 (обновлено: 18:07 03.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости, Артем Буденный. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион выразил надежду на то, что преподавание теологии в светских вузах поможет в борьбе с терроризмом.
"Я очень надеюсь на то, что преподавание теологии в вузах поможет в борьбе с терроризмом, потому что терроризм в наше время очень часто прикрывается религиозной риторикой. Отделить действительно религиозную традицию от того, что за нее выдается, важно, прежде всего, для профилактики терроризма, чтобы воспрепятствовать вербовке молодых людей в террористические организации", - сказал РИА Новости во вторник митрополит, возглавляющий также Научно-образовательную теологическую ассоциацию.
По его словам, задача теологии в светском образовании – "воспитать людей, которые смогут компетентно судить о религиозных традициях".
"Лидеры религиозных конфессий высказываются, что ни одна религиозная конфессия не учит убивать людей, совершать террористические акты. Значит, речь идет о некоем извращении религиозной доктрины", - добавил архиерей в ходе круглого стола "Теология в системе образования: путь к формированию личности", который прошел во вторник в МИА "Россия сегодня". В обсуждении приняли участие ректоры ряда ведущих российских вузов.
Представитель РПЦ выразил уверенность в том, что теология, или, по-русски, богословие, в светском образовательном пространстве "востребована как наука о религии и заняла в нем подобающее место".
Научно-образовательная теологическая ассоциация (НОТА) была учреждена в 2018 году по инициативе руководства ряда российских вузов и при поддержке патриарха Московского и вся Руси Кирилла. В ассоциацию входит более 50 вузов, которые реализуют образовательные программы по теологии.
Теология в системе образования: путь к формированию личности
Вчера, 17:21Социальный навигатор
Теология в системе образования: путь к формированию личности
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьМоскваРоссиярелигияОбщество
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