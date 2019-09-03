В ДНР потребовали прекратить применение Киевом беспилотников в Донбассе

Украинские военные с беспилотным летательным аппаратом на Яворивском полигоне во Львовской области. 11 сентября 2018

ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова призвала международное сообщество повлиять на Киев и более не допустить применение им ударных беспилотников в Донбассе.

Ранее военное ведомство ДНР и глава администрации Горловки Иван Приходько сообщали об активном применении украинскими силовиками в последнее время ударных беспилотников с целью атак не только на позиции ополчения, но и на жилые массивы населенных пунктов республики.

"Настаиваю на необходимости активной позиции международной общественности, использования всех доступных механизмов для влияния на официальный Киев, чтобы не допустить дальнейшее применение запрещенных методов и средств ведения военных действий. Кроме того, требую от украинской стороны проведения эффективного расследования указанных инцидентов", - сказала Морозова журналистам.