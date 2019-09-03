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РИА Новости

В ДНР потребовали прекратить применение Киевом беспилотников в Донбассе

17:48 03.09.2019 (обновлено: 09:46 04.09.2019)
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© Фото : U.S. Army National Guard / Army Spc. Amy CarleУкраинские военные с беспилотным летательным аппаратом на Яворивском полигоне во Львовской области. 11 сентября 2018
Украинские военные с беспилотным летательным аппаратом на Яворивском полигоне во Львовской области. 11 сентября 2018
© Фото : U.S. Army National Guard / Army Spc. Amy Carle
ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова призвала международное сообщество повлиять на Киев и более не допустить применение им ударных беспилотников в Донбассе.
Ранее военное ведомство ДНР и глава администрации Горловки Иван Приходько сообщали об активном применении украинскими силовиками в последнее время ударных беспилотников с целью атак не только на позиции ополчения, но и на жилые массивы населенных пунктов республики.
"Настаиваю на необходимости активной позиции международной общественности, использования всех доступных механизмов для влияния на официальный Киев, чтобы не допустить дальнейшее применение запрещенных методов и средств ведения военных действий. Кроме того, требую от украинской стороны проведения эффективного расследования указанных инцидентов", - сказала Морозова журналистам.
Она добавила, что данные факты могут квалифицироваться как военные преступления. Необходимо наказать всех виновных в соответствии с достигнутыми договоренностями, заключила она.
Стела на въезде в Горловку Донецкой области
30 августа, 11:21РИА Новости
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