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РИА Новости

Киевский апелляционный суд не стал арестовывать имущество Ющенко

16:43 03.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Виктор Ющенко
Экс-президент Украины Виктор Ющенко
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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КИЕВ, 3 сен - РИА Новости. Третий президент Украины Виктор Ющенко сообщил, что Киевский апелляционный суд не удовлетворил апелляцию Генпрокуратуры на отказ Печерского суда Киева арестовать его имущество.
Ранее генпрокуратура попросила суд арестовать имущество Ющенко в рамках дела о пособничестве бывшему президенту Виктору Януковичу в завладении резиденцией "Межигорье". Печерский районный суд в Киеве отказался арестовывать имущество Ющенко. Генпрокуратура обжаловала это решение, однако Печерский районный суд Киева повторно отказал в аресте имущества Ющенко.
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"Киевский апелляционный суд отказал прокурорам Управления специальных расследований Генпрокуратуры в удовлетворении апелляционной жалобы на решение Печерского райсуда столицы от 9 июля, которым было отказано в удовлетворении ходатайства ГПУ о наложении ареста на имущество Виктора Ющенко", - написал Ющенко на своей странице в Facebook.
Он сообщил, что соответствующее решение суд принял в понедельник. По его словам, представители Генпрокуратуры параллельно подали еще одно аналогичное ходатайство в суд первой инстанции о наложении ареста на его имущество, но в удовлетворении им также было отказано.
Ющенко добавил, что в конце сентября Киевский апелляционный суд должен рассмотреть еще одну жалобу Генпрокуратуры, теперь уже на другое решение Печерского суда, которым также отказано в ходатайстве о наложении ареста на его имущество.
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