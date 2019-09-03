Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-03T16:08Z
https://ria.ru/20190903/1558212877.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155336/01/1553360157_0:96:3086:1832_1036x0_80_0_0_658ca2ca59121cb240b7b372e6284a57.jpg
РИА Новости

Глава МИД Ирана провел переговоры со спецпосланником генсека ООН по Сирии

16:07 03.09.2019 (обновлено: 16:08 03.09.2019)
331
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 3 авг – РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф во вторник провел переговоры со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном, в ходе встречи он поднял вопрос о  попытках США помешать запуску конституционного комитета Сирии, сообщает внешнеполитическое ведомство Ирана.
"В ходе этой встречи стороны рассмотрели развитие ситуации в политической сфере, а также усилия ООН и стран-гарантов астанинского процесса (Россия, Иран и Турция – ред.) по формированию и запуску работы конституционного комитета Сирии", - говорится в сообщении МИД Ирана.
Мужчина с флагами Ирана на заводе по переработке природного газа
Вчера, 12:39РИА Новости
Иран оценил вероятность отмены решения по сокращению обязательств по СВПД
Министр иностранных дел Ирана также напомнил в этой связи о давлении США и попытке воспрепятствовать запуску деятельности комитета.
В конце августа спецпредставитель генсека ООН по САР Гейр Педерсен на заседании СБ ООН заявил, что конституционный комитет Сирии почти сформирован, выразив надежду, что о завершении работы можно будет объявить до конца сентября.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжается зачистка от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
Урегулирование в Сирии обсуждается на площадках Нур-Султана и Женевы, а прошедший 30 января 2018 года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который будет работать в Женеве и основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
2 сентября, 18:21РИА Новости
Иран назвал условие возвращения к полному выполнению СВПД
200003
Обсудить 0
Гейр ПедерсенМохаммад Джавад ЗарифМИД ИранаСирияИранСШАВ мире
Рекомендуем
Афганские военные
В Афганистане шесть военных погибли во время столкновений с талибами
РИА
Новости
Газовый вентиль
В Сирии заработало газовое месторождение, вышедшее из строя в 2011 году
Мужчина с флагами Ирана на заводе по переработке природного газа
Иран оценил вероятность отмены решения по сокращению обязательств по СВПД
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео напомнил будущим руководителям ЕС об "общих интересах" с США
Лента
новостей
Истребители Су-27 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
Шойгу рассказал об обустройстве российских баз в Сирии
Флаги Великобритании и ЕС
ЕК и Британия обсуждают альтернативные договоренности по ирландской границе
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
США ввели санкции против космических ведомств Ирана
Журналист RT побывала на израильской базе, эвакуированной после обстрела
Журналист RT побывала на израильской базе, эвакуированной после обстрела
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани исключил возможность переговоров с США в двустороннем формате
Эмблема в штаб-квартире Лиги арабских государств (ЛАГ)
Лига арабских государств проводит экстренное заседание для поддержки БАПОР
Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
Состав правительства Судана обнародуют в течение 48 часов
Израильские военнослужащие
Израильтяне заявили, что нашли объект производства ракет "Хезболлах"
Норвежские моряки во время учений НАТО в Балтийском море
НАТО в Балтийском море отработает реагирование на территориальные претензии
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Иран разрешил подданным Катара получать визы при въезде в страну
Члены поддерживаемых ОАЭ южно-йеменских сепаратистских сил
Йеменские сепаратисты прибыли в Джидду на переговоры с правительством
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:10Голодец назвала Россию одной из стран-лидеров по образованию в искусстве
10:09Правительство внесло в ГД проект о сервисном обслуживании военной техники
10:07Путин пригласил Моди на празднование юбилея Победы в Москву в мае 2020 года
10:05Президент Кипра предложил переводить туркам-киприотам долю от продажи газа
10:05В Челябинской области будут судить подростка за убийство бабушки
10:04Из четырех населенных пунктов на Дальнем Востоке ушла вода
10:03В Югре на двух экс-чиновников завели дело из-за поддельных дипломов
09:59В Пскове иномарка врезалась в остановку
09:54Разработчик "Тайфунов" рассказал, какими будут бронеавтомобили будущего
09:53Пассажиры самолета, аварийно севшего в Воронеже, ждут резервный борт
09:50МЭР хочет в разы снизить стоимость банкротства физлиц, заявил Орешкин
09:49Власти Москвы объяснили запах гари в столице
09:46В ДНР обвинили ВСУ в гибели двух человек из-за обстрела
09:45На базе военного броневика "Тайфун" могут создать гражданский автомобиль
09:44В Кабуле во время теракта погиб сотрудник дипмиссии Румынии
09:44Глава Молдавии выехал в Брюссель на встречу с руководством ЕС, НАТО и ЕК
09:42В Забайкалье при обрушении породы на руднике погиб шахтер
09:39Модератором сессии на ВЭФ с участием Путина, Моди и Абэ станет Брилев
09:37Представитель ЦФО рассказал об уникальности химической сферы в регионе
09:36Более десяти тысяч москвичей подали заявки на электронное голосование в МГД
Лента новостейМолния