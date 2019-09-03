Глава МИД Ирана провел переговоры со спецпосланником генсека ООН по Сирии

ТЕГЕРАН, 3 авг – РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф во вторник провел переговоры со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном, в ходе встречи он поднял вопрос о попытках США помешать запуску конституционного комитета Сирии, сообщает внешнеполитическое ведомство Ирана.

"В ходе этой встречи стороны рассмотрели развитие ситуации в политической сфере, а также усилия ООН и стран-гарантов астанинского процесса (Россия, Иран и Турция – ред.) по формированию и запуску работы конституционного комитета Сирии", - говорится в сообщении МИД Ирана.

Министр иностранных дел Ирана также напомнил в этой связи о давлении США и попытке воспрепятствовать запуску деятельности комитета.

В конце августа спецпредставитель генсека ООН по САР Гейр Педерсен на заседании СБ ООН заявил, что конституционный комитет Сирии почти сформирован, выразив надежду, что о завершении работы можно будет объявить до конца сентября.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжается зачистка от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

Урегулирование в Сирии обсуждается на площадках Нур-Султана и Женевы, а прошедший 30 января 2018 года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который будет работать в Женеве и основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы.