Новый детсад открыли в Комсомольском районе Чувашии

ЧЕБОКСАРЫ, 3 сен – РИА Новости. Новый детский сад на 110 мест открылся в селе Урмаево Комсомольского района Чувашии, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы республики.
Дошкольное учреждение построено в рамках реализации национального проекта "Демография". На его строительство были направлены 93 миллиона рублей. Для развития детей в новом детском саду будут использоваться робототехнические комплекты.
"С 2012 года это уже третий детский сад, который мы открываем в Комсомольском районе. А всего по республике за этот период построены 44 детских дошкольных учреждения", — сказал глава Чувашии Михаил Игнатьев на церемонии открытия детского сада.
По данным пресс-службы, в Чувашской Республике работают 330 детских садов и 364 дошкольные группы на базе 210 школ. Благодаря строительству новых детских садов с 2012 по 2017 годы удалось полностью ликвидировать очереди в детские сады детей старше трех лет. Для сокращения очереди детей до трех лет в 2018-2019 годах были построены три новых детских сада – два в Чебоксарах и один в Комсомольском районе, до конца текущего года ожидается открытие еще 13 детских садов. В целом на этот период запланировано строительство 16 детских садов на 3120 мест, из них 10 – в столице региона, по одному детскому саду в Комсомольском, Чебоксарском, Цивильском районах и городе Канаше, а также два детских сада в Новочебоксарске. В следующем году начнется строительство еще девяти детских дошкольных образовательных учреждений.