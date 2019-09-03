Новый детсад открыли в Комсомольском районе Чувашии

"С 2012 года это уже третий детский сад, который мы открываем в Комсомольском районе. А всего по республике за этот период построены 44 детских дошкольных учреждения", — сказал глава Чувашии Михаил Игнатьев на церемонии открытия детского сада.

По данным пресс-службы, в Чувашской Республике работают 330 детских садов и 364 дошкольные группы на базе 210 школ. Благодаря строительству новых детских садов с 2012 по 2017 годы удалось полностью ликвидировать очереди в детские сады детей старше трех лет. Для сокращения очереди детей до трех лет в 2018-2019 годах были построены три новых детских сада – два в Чебоксарах и один в Комсомольском районе, до конца текущего года ожидается открытие еще 13 детских садов. В целом на этот период запланировано строительство 16 детских садов на 3120 мест, из них 10 – в столице региона, по одному детскому саду в Комсомольском, Чебоксарском, Цивильском районах и городе Канаше, а также два детских сада в Новочебоксарске. В следующем году начнется строительство еще девяти детских дошкольных образовательных учреждений.