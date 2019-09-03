МЧС объявило штормовое предупреждение в Курской области

ВОРОНЕЖ, 3 сен - РИА Новости. Спасатели объявили в Курской области штормовое предупреждение из-за высокой опасности возникновения пожаров, сообщает во вторник управление МЧС по региону.
"По прогнозу Курского гидрометцентра, на территории Курской области днем 4 сентября 2019 года в западных районах области ожидается опасное метеорологическое явление, чрезвычайная пожарная опасность - показатель пожарной опасности 5-го класса", - говорится в сообщении.
Температура воздуха в области сейчас - плюс 29 градусов.
Спасатели отмечают, что жара может привести к ослаблению внимания, потере работоспособности и ошибкам обслуживающего персонала на объектах с повышенным риском аварийности. Также возрастает вероятность крупных ДТП на автодорогах области и железнодорожных путях. Высокая температура воздуха может привести и к трагедиям на воде, предупреждают спасатели.