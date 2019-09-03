В Подмосковье документы для новорожденных теперь можно оформить в роддоме

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Молодые родители из Подмосковья смогут воспользоваться комплексом шести услуг для получения документов для новорожденных во всех роддомах региона. Сервис начал работать 1 сентября, сообщил телеканал Молодые родители из Подмосковья смогут воспользоваться комплексом шести услуг для получения документов для новорожденных во всех роддомах региона. Сервис начал работать 1 сентября, сообщил телеканал "360" со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Среди документов, которые мамы могут оформить не выходя из роддома, – свидетельство о рождении ребенка, справка на пособие при рождении, временный страховой медицинский полис, ИНН в электронном виде. Помимо этого можно сразу прикрепить ребенка к поликлинике и детскому саду.

"Как мы обещали, коробка для новорожденных готова. Она выдается с воскресенья с самого утра", — отметил Андрей Воробьев.

Губернатор области также подчеркнул, что важно в кратчайшие сроки сделать возможным оформление материнского капитала за несколько дней пребывания женщины в роддоме.