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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Подмосковье документы для новорожденных теперь можно оформить в роддоме

15:26 03.09.2019
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© РИА Новости / Сергей ГунеевНоворожденные в родильном доме
Новорожденные в родильном доме
© РИА Новости / Сергей Гунеев
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Молодые родители из Подмосковья смогут воспользоваться комплексом шести услуг для получения документов для новорожденных во всех роддомах региона. Сервис начал работать 1 сентября, сообщил телеканал "360" со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Среди документов, которые мамы могут оформить не выходя из роддома, – свидетельство о рождении ребенка, справка на пособие при рождении, временный страховой медицинский полис, ИНН в электронном виде. Помимо этого можно сразу прикрепить ребенка к поликлинике и детскому саду.
"Как мы обещали, коробка для новорожденных готова. Она выдается с воскресенья с самого утра", — отметил Андрей Воробьев.
Губернатор области также подчеркнул, что важно в кратчайшие сроки сделать возможным оформление материнского капитала за несколько дней пребывания женщины в роддоме.
В заключение Андрей Воробьев отметил важность программ цифровизации госуслуг в регионе. На сегодняшний день в Подмосковье в электронном виде можно получить 155 подобных услуг.
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