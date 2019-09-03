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РИА Новости

Госбюро расследований рассказало о статусе Порошенко в уголовных делах

15:20 03.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко после посещения Государственного бюро расследований Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко после посещения Государственного бюро расследований Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 3 сен - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко является свидетелем в трех уголовных делах, всего он фигурирует в 12 делах, заявила во вторник журналистам пресс-секретарь Госбюро расследований Анжелика Иванова.
Порошенко не пришел во вторник на допрос в Госбюро расследований, по словам его адвоката Игоря Голованя, из-за занятости в Верховной раде.
"Мы можем говорить о процессуальном статусе только в тех уголовных делах, в которых он вызывался на допрос. Собственно, он дважды уже был на допросе. Это третье производство (о злоупотреблении властью - ред.). Он вызывается как свидетель. По другим производствам не можем говорить о процессуальном статусе, потому что еще идут следственные действия, проверяются факты", - заявила Иванова.
По ее словам, всего есть 12 уголовных дел, которые расследуются относительно возможных незаконных действий бывшего руководства страны, в том числе бывшего главы государства.
Бывший президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве. 12 августа 2019
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