Госбюро расследований рассказало о статусе Порошенко в уголовных делах

КИЕВ, 3 сен - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко является свидетелем в трех уголовных делах, всего он фигурирует в 12 делах, заявила во вторник журналистам пресс-секретарь Госбюро расследований Анжелика Иванова.
Порошенко не пришел во вторник на допрос в Госбюро расследований, по словам его адвоката Игоря Голованя, из-за занятости в Верховной раде.
"Мы можем говорить о процессуальном статусе только в тех уголовных делах, в которых он вызывался на допрос. Собственно, он дважды уже был на допросе. Это третье производство (о злоупотреблении властью - ред.). Он вызывается как свидетель. По другим производствам не можем говорить о процессуальном статусе, потому что еще идут следственные действия, проверяются факты", - заявила Иванова.
По ее словам, всего есть 12 уголовных дел, которые расследуются относительно возможных незаконных действий бывшего руководства страны, в том числе бывшего главы государства.
Порошенко ранее дважды давал показания в Госбюро расследований по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском" и уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой".