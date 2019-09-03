Госбюро расследований рассказало о статусе Порошенко в уголовных делах

"Мы можем говорить о процессуальном статусе только в тех уголовных делах, в которых он вызывался на допрос. Собственно, он дважды уже был на допросе. Это третье производство (о злоупотреблении властью - ред.). Он вызывается как свидетель. По другим производствам не можем говорить о процессуальном статусе, потому что еще идут следственные действия, проверяются факты", - заявила Иванова.