Видеомост Москва – Каракас о политическом кризисе в Венесуэле

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11 сентября в 16:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Каракас на тему: "Политический кризис в Венесуэле: взгляд изнутри и снаружи".