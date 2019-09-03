Видеомост Москва – Каракас о политическом кризисе в Венесуэле

Участники в Москве:
- врио директора Института Латинской Америки РАН Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ;
- ведущий научный сотрудник Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Андрей ПЯТАКОВ.
В Каракасе:
- журналист Луис Рейнальдо ГОМЕС;
- экономист, адвокат, экс-посол Венесуэлы в Барбадосе Хуан Кардос ВАЛЬДЕС;
- журналист, политический аналитик, член сообщества "Миссия правды" Диего СЕКЕРА.
Последние несколько лет Венесуэла переживает структурный экономический и политический кризис, кульминация которого пришлась на январь 2019 года. Тогда международное сообщество, как и граждане Венесуэлы, разделилось на сторонников и противников действующей власти, и до сих пор стороны конфликта не могут найти выход из затянувшегося кризиса.
В чем состоят истинные причины разногласий? Какие действия необходимо предпринять для нормализации сложившейся ситуации? Какими могут быть возможные последствия противостояния двух ветвей власти? Возможен ли выход из кризиса? На эти и другие вопросы ответят эксперты в ходе видеомоста, организованного МИА "Россия сегодня" и венесуэльским телеканалом TeleSUR.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- врио директора Института Латинской Америки РАН Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ;
- ведущий научный сотрудник Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Андрей ПЯТАКОВ.
В Каракасе:
- журналист Луис Рейнальдо ГОМЕС;
- экономист, адвокат, экс-посол Венесуэлы в Барбадосе Хуан Кардос ВАЛЬДЕС;
- журналист, политический аналитик, член сообщества "Миссия правды" Диего СЕКЕРА.
Последние несколько лет Венесуэла переживает структурный экономический и политический кризис, кульминация которого пришлась на январь 2019 года. Тогда международное сообщество, как и граждане Венесуэлы, разделилось на сторонников и противников действующей власти, и до сих пор стороны конфликта не могут найти выход из затянувшегося кризиса.
В чем состоят истинные причины разногласий? Какие действия необходимо предпринять для нормализации сложившейся ситуации? Какими могут быть возможные последствия противостояния двух ветвей власти? Возможен ли выход из кризиса? На эти и другие вопросы ответят эксперты в ходе видеомоста, организованного МИА "Россия сегодня" и венесуэльским телеканалом TeleSUR.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/