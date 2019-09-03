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РИА Новости

Видеомост Москва – Каракас о политическом кризисе в Венесуэле

14:53 03.09.2019
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11 сентября в 16:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Каракас на тему: "Политический кризис в Венесуэле: взгляд изнутри и снаружи".
Участники в Москве:
- врио директора Института Латинской Америки РАН Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ;
- ведущий научный сотрудник Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Андрей ПЯТАКОВ.

В Каракасе:
- журналист Луис Рейнальдо ГОМЕС;
- экономист, адвокат, экс-посол Венесуэлы в Барбадосе Хуан Кардос ВАЛЬДЕС;
- журналист, политический аналитик, член сообщества "Миссия правды" Диего СЕКЕРА.

Последние несколько лет Венесуэла переживает структурный экономический и политический кризис, кульминация которого пришлась на январь 2019 года. Тогда международное сообщество, как и граждане Венесуэлы, разделилось на сторонников и противников действующей власти, и до сих пор стороны конфликта не могут найти выход из затянувшегося кризиса.
В чем состоят истинные причины разногласий? Какие действия необходимо предпринять для нормализации сложившейся ситуации? Какими могут быть возможные последствия противостояния двух ветвей власти? Возможен ли выход из кризиса? На эти и другие вопросы ответят эксперты в ходе видеомоста, организованного МИА "Россия сегодня" и венесуэльским телеканалом TeleSUR.

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